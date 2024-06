Naspi 2024: quanto ti spetta quest’anno e quando arriva il bonifico

Tutte le informazioni per la richiesta della Naspi 2024, l’indennità di disoccupazione: scopri se hai tutti i requisiti per ottenerla.

La NASpI è una indennità riservata alle persone disoccupate che ne facciano richiesta avendo una serie di requisiti che devono essere certificati dal richiedente stesso.

Si tratta di una delle varie misure che mirano al sostegno del cittadino in momenti per lui vulnerabili, che non gli consentono, dunque, di condurre una vita dignitosa e di essere in pari con i conti rispetto alle casse statali.

Sono molte le misure, gli incentivi e i bonus che possono essere richiesti a fronte di un Isee (indicatore della ricchezza del nucleo familiare) che non superi una certa soglia, che varia a seconda della misura di assistenza scelta. Si è parlato moltissimo del reddito di cittadinanza e della sua riforma, che ha ristretto di moltissimo i requisiti previsti per poterlo ricevere rispetto a come era stato inizialmente istituito.

Sono in rete tutte le informazioni sull’ammontare dell’assegno NASpI 2024 e sulla modalità per poter fare domanda agli enti che se ne occupano: ecco come fare.

NASpI: tutte le informazioni necessarie

Questo tipo di contributo è pensato per chi è in stato di disoccupazione, tale disoccupazione, però, deve essere stata generata da determinate situazioni: non si può ricevere la NASpI, ad esempio se ci si è dimessi senza quella che è definita giusta causa.

Ecco, quindi, i requisiti che bisogna avere per poterla richiedere con successo: bisogna essere stati licenziati con accettazione dell’offerta di conciliazione o per questioni disciplinari, oppure bisogna aver dato dimissioni per giusta causa, appunto, bisogna altrimenti aver dato dimissioni durante il periodo tutelato di maternità. Anche la risoluzione consensuale del rapporto è contemplata ma in soli due casi: a patto che sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro, oppure se conseguente al rifiuto del lavoratore al trasferimento.

Effettuare la domanda

La domanda per ricevere l’indennità di disoccupazione deve essere presentata per via telematica entro i 68 giorni successivi rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro, tutti i dettagli sono elencati sul sito stesso dell’Inps, che è l’ente che si occupa dell’erogazione di tale indennità.

Il servizio per poter inviare la domanda è online, inoltre prima è possibile leggere il tutorial presente nell’allegato “NASpI: invio domanda”, inoltre, se ci fosse necessità di ulteriori chiarimenti, sono disponibili il servizio di Contact center al numero 803 164 oppure 06 164 164 da rete mobile.