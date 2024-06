Dichiarazione Redditi: hai diritto a questi rimborsi | Non dimenticare di compilare questa parte

Rimborsi, detrazioni e crediti d’imposta: come funziona la Dichiarazione dei Redditi e a quali rimborsi si ha diritto.

Con l’arrivo della fine di giugno, i contribuenti devono prestare attenzione alle scadenze imminenti per la dichiarazione dei redditi. Infatti, è essenziale conoscere le date chiave per saldare eventuali debiti o ricevere i rimborsi spettanti.

Che tu sia un lavoratore o un pensionato, potresti ricevere rimborsi significativi per l’Irpef e altre imposte, ma è fondamentale compilare correttamente ogni parte della dichiarazione per assicurarti di ottenere il massimo dai tuoi rimborsi.

Scopriamo quindi insieme le tempistiche e le modalità previste dalla legge per recuperare le somme versate in eccedenza nel corso dell’anno tramite la dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione Redditi: rimborsi e crediti

Un rimborso è la somma di denaro che l’Agenzia delle Entrate restituisce al contribuente se, durante l’anno precedente, ha pagato più imposte di quanto effettivamente dovuto. I rimborsi possono riguardare diverse tipologie di imposte, tra cui:

IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche): se le ritenute applicate in busta paga o tramite modello F24 sono risultate superiori all’imposta effettivamente dovuta;

Addizionale regionale IRPEF: se l’importo versato a titolo di addizionale regionale IRPEF è risultato superiore a quanto effettivamente dovuto;

Imposta di bollo: se l’importo versato a titolo di imposta di bollo sugli atti relativi ai redditi è risultato superiore a quanto effettivamente dovuto.

I crediti d’imposta, invece, sono somme di denaro che possono essere utilizzate in compensazione dell’imposta netta da pagare o che possono essere rimborsate direttamente dal contribuente. Da luglio, sia i lavoratori che i pensionati possono ricevere rimborsi per l’Irpef e altre imposte. Per i pensionati, le operazioni di rimborso possono iniziare nei mesi di agosto e settembre.

Dichiarazione Redditi: le detrazioni

Le detrazioni sono importi che vengono detratti direttamente dall’imposta lorda per determinare l’imposta netta da pagare. Le detrazioni spettano per diverse tipologie di spese, tra cui spese mediche, spese per interessi passivi e spese per interventi di ristrutturazione edilizia.

I rimborsi, le detrazioni e i crediti d’imposta vengono richiesti tramite la compilazione della Dichiarazione dei Redditi. Il modello 730 precompilato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, contiene già le informazioni relative a redditi, imposte versate e detrazioni spettanti. Il contribuente deve quindi solo verificare i dati precompilati e, se necessario, integrarli con ulteriori informazioni.