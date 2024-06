Contratto Apprendistato: fino a quale età possono fartelo e quanto è lo stipendio

Le specifiche da sapere sul contratto di apprendistato: fino a quale età possono fartelo e quanto è lo stipendio.

Il contratto di apprendistato rappresenta una soluzione preziosa per i giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro acquisendo formazione e competenze specifiche.

Questa forma di contratto, infatti, non solo facilita l’occupazione giovanile, ma offre anche significativi vantaggi fiscali e contributivi per le aziende.

Ma fino a quale età è possibile accedere a un contratto di apprendistato e quale stipendio ci si può aspettare? Scopriamolo insieme.

Fino a quale età è possibile ottenere un contratto di apprendistato?

Il contratto di apprendistato è tradizionalmente riservato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Questa fascia d’età è stata scelta per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze professionali e di ottenere un’occupazione stabile. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2022, le regole sono cambiate per favorire una più ampia inclusione nel mondo del lavoro.

Ora, anche i lavoratori che beneficiano di trattamento straordinario di integrazione salariale, indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione possono accedere a un contratto di apprendistato senza limiti di età. Questa modifica normativa ha lo scopo di agevolare la riqualificazione professionale e il reinserimento lavorativo di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio.

Contratto Apprendistato: quanto è lo stipendio

Lo stipendio di un apprendista è generalmente inferiore rispetto a quello di un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato. In media, un apprendista in Italia guadagna circa 1.013 euro al mese. Tuttavia, questa cifra può variare in base a diversi fattori, come il tipo di contratto collettivo nazionale di riferimento, la durata dell’apprendistato e il livello di inquadramento del lavoratore. Inoltre, la retribuzione tende ad aumentare progressivamente con il passare del tempo e con l’accumulo di esperienza e competenze specifiche da parte dell’apprendista.

Abbiamo quindi visto come il contratto di apprendistato sia una risorsa fondamentale per chi cerca di entrare nel mercato del lavoro con un bagaglio di competenze adeguato. Sebbene lo stipendio iniziale di un apprendista sia inferiore rispetto a quello di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato, esso rappresenta un investimento nel futuro professionale del lavoratore, offrendo una formazione adeguata e la possibilità di un’occupazione stabile.