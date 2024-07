Crociera Low Cost: quali sono le mete migliori e quanto si spende a persona

Viaggia senza spendere una fortuna: scopri le crociere low cost più affascinanti, le mete migliori e quanto si spende a persona.

Fare un viaggio in crociera è il sogno di molti, ma spesso si pensa che sia un lusso inaccessibile. Tuttavia, con una buona ricerca e la scelta delle offerte giuste, è possibile partire per una crociera low cost e vivere un’esperienza indimenticabile.

Le crociere infatti rappresentano una modalità di viaggio unica, che permette di visitare diverse destinazioni senza doversi preoccupare di fare e disfare le valigie continuamente e, negli ultimi anni, le compagnie di navigazione hanno messo a disposizione un ventaglio di possibilità adatte a tutte le tasche, con pacchetti che includono non solo l’alloggio e i pasti, ma anche numerose attività di intrattenimento e servizi a bordo.

Scopriamo quindi insieme quali sono le mete migliori per una crociera low cost e quanto si spende a persona.

Crociera Low Cost: le mete migliori

Quando si parla di crociere low cost, una delle destinazioni più popolari è il Mediterraneo. Logitravel, uno dei siti più affidabili per prenotare viaggi in crociera, propone offerte interessanti per i mesi di agosto e settembre. Una crociera di 8 giorni nel Mediterraneo, partendo da città come Barcellona, Roma o Atene, può avere un costo a partire da 339 euro a persona. Questo itinerario permette di visitare alcune delle città più affascinanti e ricche di storia, come Marsiglia, Napoli e le isole greche, il tutto senza dover spendere una fortuna.

Un’altra meta molto apprezzata per una crociera low cost è il Nord Europa, in particolare lungo le terre dei Vichinghi. Questa crociera offre l’opportunità di esplorare i paesaggi mozzafiato dei fiordi norvegesi e le affascinanti città di Oslo e Bergen. Su Logitravel, è possibile trovare crociere di 8 giorni a partire da 800 euro a persona. Sebbene il costo sia più elevato rispetto al Mediterraneo, l’esperienza di navigare tra queste terre incantate vale sicuramente l’investimento.

Crociera Low Cost: quanto si spende a persona

Il costo di una crociera low cost può variare notevolmente in base a diversi fattori, come la durata del viaggio, la destinazione, la stagione e la tipologia di cabina scelta. Per una crociera nel Mediterraneo, come menzionato, i prezzi partono da 339 euro a persona per un viaggio di 8 giorni. Questo prezzo generalmente include l’alloggio in cabina interna, i pasti e l’intrattenimento a bordo.

Per una crociera lungo le terre dei Vichinghi, il prezzo parte da 800 euro a persona. Anche in questo caso, il prezzo comprende l’alloggio in cabina interna, i pasti e l’intrattenimento. Tuttavia, è sempre consigliabile leggere attentamente le condizioni di ogni offerta, in quanto potrebbero esserci costi aggiuntivi per escursioni a terra, bevande e altri servizi opzionali.