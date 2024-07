New Turista per Sempre: quanto costa il nuovo biglietto e quanto si vince

Una nuova opportunità per chi vuole tentare la fortuna: ecco quanto costa il nuovo biglietto del Turista per Sempre e quanto si vince.

Le lotterie hanno sempre esercitato un fascino particolare su milioni di persone in tutto il mondo. La speranza di cambiare la propria vita con un colpo di fortuna è irresistibile.

Il “New Turista per Sempre” si inserisce in questo contesto con una proposta allettante: un costo contenuto del biglietto e la possibilità di vincite straordinarie. Questo Gratta e Vinci, infatti, non solo offre la possibilità di vincere somme considerevoli di denaro, ma promette anche una rendita mensile per vent’anni, garantendo una stabilità economica senza precedenti.

Ma quanto costa il nuovo biglietto del Turista per Sempre e quali sono le reali possibilità di vincere? Scopriamo tutti i dettagli insieme.

New Turista per Sempre: quanto costa il biglietto e quanto si vince

Il biglietto del New Turista per Sempre ha un costo di soli 5,00 euro. Questa cifra modesta rende la partecipazione accessibile a tutti, offrendo la possibilità di sognare in grande senza un investimento eccessivo. La vincita massima del New Turista per Sempre è davvero impressionante. Il fortunato vincitore può ricevere:

300.000 euro subito

6.000 euro al mese per 20 anni

Un bonus finale di 100.000 euro

Questo significa che il totale delle vincite può arrivare fino a 1.940.000 euro, un importo che può trasformare radicalmente la vita di chiunque. Inoltre, il premio massimo può essere pagato anche in un’unica soluzione, secondo quanto previsto dal regolamento di gioco. Oltre al premio principale, ci sono numerosi altri premi in denaro che i giocatori del Turista per Sempre possono vincere. Questi variano da 5,00 euro (il costo del biglietto) fino a 50.000 euro.

New Turista per Sempre: le probabilità di vincita

Partecipare alla lotteria è sempre un gioco di probabilità. Nel caso del New Turista per Sempre, le probabilità di vincere qualsiasi premio sono di 1 giocata vincente ogni 3,65 giocate. Questo rende il gioco abbastanza allettante, con una buona possibilità di recuperare almeno l’investimento iniziale.

Tuttavia, le probabilità di vincere il premio massimo del Turista per Sempre sono decisamente più basse: 1 giocata vincente ogni 4.560.000 giocate. Ricorda di giocare sempre con responsabilità. Il gioco d’azzardo può comportare rischi per la tua stabilità finanziaria e il tuo benessere psicofisico: gioca solo se puoi permettertelo e fissa un budget da non superare. Buona fortuna!