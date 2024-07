Inzaghi entra nella storia: il suo stipendio è così ricco da spodestare gli altri allenatori | Ecco quanto guadagna

Simone Inzaghi, il re degli allenatori più pagati della Serie A: ecco quanto è lo stipendio di Inzaghi grazie al nuovo contratto con l’Inter.

L’Inter ha blindato il suo allenatore per i prossimi anni. Simone Inzaghi, dopo aver conquistato lo Scudetto, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2026.

Una notizia che ha fatto il giro del mondo, non solo per la durata dell’accordo, ma soprattutto per le cifre in gioco.

Con un nuovo stipendio che lo rende il più pagato del campionato, Inzaghi non solo consolida la sua posizione alla guida dell’Inter, ma stabilisce anche un nuovo standard economico per gli allenatori in Italia. Ma a quanto ammonta esattamente lo stipendio di Inzaghi? Scopriamolo insieme.

Inzaghi, lo stipendio da capogiro

Secondo quanto riportato dai media, l’ex attaccante ha ottenuto un ingaggio da vero e proprio top player. Lo stipendio di Inzaghi, infatti, si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo colloca ai vertici della classifica degli allenatori più pagati del campionato italiano, condividendo il primo posto con Antonio Conte.

Ma non è tutto qui. Al ricco ingaggio fisso si aggiungono poi dei bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Si tratta di cifre considerevoli, che potrebbero far lievitare ulteriormente il suo compenso annuale.

Perché lo stipendio di Inzaghi è tanto alto?

La decisione dell’Inter di investire così tanto su Inzaghi è facilmente spiegabile. L’allenatore piacentino ha dimostrato di essere in grado di ottenere risultati importanti con la squadra nerazzurra, portandola alla conquista dello Scudetto e a prestazioni di alto livello nelle competizioni europee. Inoltre, la sua capacità di gestire un gruppo di campioni e di creare un ambiente sereno all’interno dello spogliatoio sono stati elementi fondamentali per la scelta della società.

La notizia dell’ingaggio di Inzaghi ha suscitato grande interesse nel mondo del calcio. Tanti gli addetti ai lavori che si sono espressi sulla questione, sottolineando l’importanza di questa operazione per l’Inter e per lo stesso allenatore. C’è chi ha applaudito la decisione della società nerazzurra, considerandola un investimento necessario per continuare a competere ai massimi livelli, e chi invece ha espresso qualche perplessità, ritenendo lo stipendio di Inzaghi troppo elevato. Sarà interessante vedere se l’allenatore piacentino riuscirà a confermare le attese e a guidare l’Inter verso nuovi successi.