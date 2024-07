Quando arriva la quattordicesima? Ancora poche ore di attesa per milioni di italiani

Un’attesa carica di aspettative per lavoratori e pensionati: ecco quando arriva la quattordicesima. Manca pochissimo!

La quattordicesima mensilità, conosciuta semplicemente come quattordicesima, è un momento molto atteso da milioni di italiani, tra lavoratori dipendenti di alcuni settori e pensionati con pensioni di importo basso.

Questa gratifica extra, simile alla tredicesima ma erogata durante l’estate, rappresenta un sostegno economico importante. Ma quando arriva esattamente la quattordicesima?

In questo articolo rispondiamo a tutte le domande più frequenti: chi ne ha diritto, quando viene pagata nel 2024 e a quanto ammonta.

Cos’è la quattordicesima e a chi spetta

La quattordicesima mensilità è un’ulteriore somma di denaro che alcuni lavoratori dipendenti e pensionati ricevono tra giugno e luglio. Anche se spesso viene paragonata alla tredicesima, la quattordicesima non è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Infatti, la sua erogazione dipende dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o da accordi individuali. Per i pensionati, invece, è stata introdotta nel 2007 come supporto economico per chi ha redditi medio-bassi.

Nel 2024, hanno diritto alla quattordicesima i dipendenti dei settori che seguono specifici CCNL, come il terziario, commercio e turismo, l’alimentare, la chimica, le pulizie e multiservizi, e gli autotrasporti e logistica. Anche i dipendenti di Poste Italiane, gli addetti alla vigilanza privata e servizi fiduciari, e i lavoratori delle farmacie private ne beneficiano. Sono inclusi anche i lavoratori a tempo determinato, apprendisti e part-time, mentre sono esclusi stagisti, tirocinanti, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati continuativi e lavoratori domestici.

Quando viene pagata la quattordicesima?

Generalmente, la quattordicesima viene pagata entro il mese di luglio. Tuttavia, la data esatta varia in base al settore di lavoro e al relativo CCNL. Ad esempio, per i lavoratori del settore commercio, terziario e turismo, la quattordicesima deve essere erogata entro il 1° luglio. Nei settori degli studi professionali e della logistica, il pagamento avviene entro il 30 giugno, mentre nel settore alimentare, la data limite è il 31 luglio. Per i pensionati, invece, la quattordicesima arriva con il cedolino di luglio, generalmente tra il 1° e il 3 luglio.

La quattordicesima mensilità rappresenta un’importante gratifica per molti italiani, offrendo un sostegno economico prezioso durante il periodo estivo. Anche se la data di pagamento può variare, per milioni di lavoratori e pensionati l’attesa è ormai quasi terminata. Prepariamoci, quindi, a ricevere questa meritata somma aggiuntiva nelle prossime ore!