Influencer? Vita da ricchi: ecco quanto guadagnano. Svelati i segreti dei compensi degli influencer e quanto vale un post su Instagram.

Sono tantissime ad oggi le persone che si chiedono “ma quanto guadagna un influencer nel 2024?”

Negli ultimi anni, infatti, l’economia degli influencer ha subito grandi cambiamenti. Non è più solo il numero di follower a determinare il successo, ma anche la qualità del pubblico e il valore dei contenuti.

Secondo un rapporto di DeRev, nel 2024 le aziende hanno preferito puntare sui piccoli creator rispetto ai grandi nomi, premiando così la creator economy rispetto alla più tradizionale influencer economy. Se un tempo si pensava che più follower significassero maggiori guadagni, oggi la situazione è più complessa e sfaccettata.

Ma quanto guadagna realmente un influencer in Italia? E quali sono le tendenze che stanno caratterizzando questo settore? Cerchiamo di fare chiarezza.

Quanto guadagna un influencer su Instagram

Secondo un recente studio di DeRev, società specializzata in strategia e marketing digitale, la qualità dei contenuti e l’affinità con il pubblico stanno prendendo il sopravvento sulla semplice quantità di follower. Le aziende, infatti, stanno sempre più puntando sui creator con community piccole ma altamente coinvolte, preferendoli ai grandi influencer. Questo perché i primi sono in grado di offrire un target più profilato e una maggiore credibilità, grazie alla qualità dei loro contenuti.

Le piattaforme social giocano un ruolo fondamentale nel determinare i guadagni degli influencer. Instagram è la piattaforma che ha registrato la crescita maggiore, con un aumento dei guadagni per gli influencer con un numero di follower compreso tra i 5.000 e il milione. Ad esempio, i micro influencer (tra 5.000 e 50.000 follower) possono guadagnare tra 1.000 e 5.000 euro per post, con una crescita del 17,5% rispetto all’anno precedente. I macro influencer, con una fanbase tra 500.000 e un milione di follower, vedono compensi che arrivano fino a 9.000 euro a post.

Quanto guadagna un influencer su TikTok e Youtube

Se c’è una piattaforma che rimane leader nei compensi, è proprio Youtube. Nonostante un leggero calo per alcune categorie, le celebrity con oltre un milione di follower continuano a guadagnare tra 25.000 e 75.000 euro a video, cifre impensabili su altre piattaforme. TikTok, invece, ha registrato una diminuzione dei compensi per le celebrity e i mega influencer, ma rimane una piattaforma molto popolare, soprattutto tra i giovani, e continua a garantire guadagni stabili per i nano influencer (tra 50 e 250 euro a video) e i micro influencer.

Sorprendentemente, infine, anche Linkedin sta emergendo come una piattaforma redditizia per gli influencer. L’introduzione di strumenti per favorire la collaborazione tra brand e creator ha fatto sì che opinion leader e imprenditori riescano a monetizzare i contenuti, raggiungendo target di pubblico altamente profilati. In conclusione, i guadagni di un influencer dipendono da numerosi fattori come la piattaforma, il numero di follower, la qualità dei contenuti, il target di riferimento e il tipo di collaborazione con i brand. Non esiste una risposta univoca alla domanda “quanto guadagna un influencer?”, ma è chiaro che il mercato sta evolvendo verso un modello sempre più basato sulla qualità e sull’autenticità.