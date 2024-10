Si mangia bene e si sta al sicuro: queste sono le 5 città italiane in cui si vive meglio

Qualità della vita in Italia: dove si sta meglio? Scopri quali sono le 5 città italiane che offrono la migliore qualità della vita.

L’Italia, con le sue bellezze artistiche, storiche e culinarie, è una terra che incanta milioni di visitatori ogni anno. Ma dove si vive meglio all’interno dei nostri confini?

A questa domanda cerca di rispondere il “Rapporto sul BenVivere e la Generatività delle province italiane 2024”, un’indagine approfondita che ha aggiornato la classifica delle città italiane in cui si vive meglio.

Questo studio, alla sua sesta edizione, analizza diversi fattori che contribuiscono al benessere dei cittadini, tra cui la qualità dei servizi, la sicurezza e il livello di vivibilità.

Vediamo quindi insieme quali sono le cinque città italiane in cui la qualità della vita è eccellente.

Le città italiane del Nord in cui si vive meglio

Pordenone si trova in cima alla classifica del 2024 grazie a una combinazione vincente di qualità dei servizi, sicurezza e una buona gestione del territorio. Questa piccola città del Friuli-Venezia Giulia è nota per il suo basso tasso di criminalità e per una forte attenzione alla sostenibilità, rendendola un luogo ideale per chi cerca tranquillità e benessere.

Milano è spesso associata al dinamismo economico, ma è anche una delle città italiane in cui si vive meglio. Nonostante la frenesia cittadina, Milano ha infatti saputo migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, garantendo spazi verdi e infrastrutture moderne, piazzandosi così al terzo posto della classifica. Subito dopo troviamo Trieste che, con il suo affaccio sul mare Adriatico, si distingue per la sua posizione strategica e per un’ottima qualità della vita. La città vanta servizi pubblici eccellenti, una sicurezza elevata e una vivace scena culturale, che ne fanno una delle città italiane in cui si vive meglio nel Nord Italia.

Le altre città italiane in cui si vive meglio

Siena si piazza al secondo posto della classifica, confermando il suo fascino oltre che come meta turistica, anche come luogo di vita. La qualità dei servizi pubblici, l’accesso a un sistema sanitario efficiente e il patrimonio culturale sono i pilastri del benessere senese. Siena rappresenta un equilibrio perfetto tra storia, arte e vivibilità.

Chiudiamo la classifica con Firenze al quinto posto delle città italiane in cui si vive meglio, famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio artistico e culturale. Ma non è solo questo a renderla una delle città italiane in cui si vive meglio: Firenze offre una qualità dei servizi elevata, spazi verdi ben curati e un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.