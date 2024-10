Costumi Halloween: c’è ancora pochissimo tempo ma questi sono imperdibili | Pochi euro per fare davvero paura

Idee geniali e low cost per un Halloween da urlo: i consigli per costumi fai-da-te perfetti per stupire nella notte delle streghe!

Manca pochissimo al 31 ottobre, la notte più spaventosa dell’anno, e non c’è Halloween senza un costume che lasci tutti senza fiato.

La caccia al costume perfetto è già iniziata, ma se ancora non sai cosa indossare per la notte più spaventosa dell’anno, niente paura! Sei nel posto giusto.

In questo articolo, infatti, ti proporremo alcune idee originali per creare un look da brividi, semplice da realizzare e low-cost, che lascerà tutti a bocca aperta.

Dalle classiche icone dell’horror ai travestimenti più sensuali, scopriamo insieme i costumi di Halloween che faranno impazzire i tuoi amici!

Costumi Halloween: i classici che non deludono mai

Se vuoi andare sul sicuro, i costumi Halloween classici restano sempre una scelta vincente. Vampiri, zombie e streghe sono facili da creare anche all’ultimo minuto con capi e accessori che puoi trovare in casa. Per un look da vampiro, bastano un mantello nero, un po’ di trucco bianco e rossetto rosso per simulare il sangue. Da zombie, invece, puoi strappare qualche vecchio vestito e aggiungere ombretto grigio o nero intorno agli occhi per un effetto “non-morto”. Questi costumi sono perfetti se vuoi impressionare senza spendere una fortuna.

Inoltre, il trucco gioca un ruolo fondamentale nei costumi Halloween e può fare la differenza, anche senza un costume elaborato. Con pochi prodotti – eyeliner, ombretto nero e rossetto – puoi creare effetti come cicatrici, ferite aperte o occhi infossati. Il trucco da “teschio messicano”, ad esempio, è suggestivo e richiede solo un po’ di pazienza per disegnare i dettagli. O, se preferisci qualcosa di ancora più macabro, punta su labbra insanguinate o occhi cerchiati di nero. Semplice e d’impatto, il trucco può trasformare un look comune in qualcosa di davvero terrificante.

Costumi di Halloween originali fai-da-te e a costo zero

Vuoi distinguerti con un costume unico? Sperimenta con il fai-da-te! Puoi creare costumi di Halloween insoliti come quello da “fantasma social”: indossa un lenzuolo bianco con hashtag dipinti sopra o immagini di post virali. Un’altra idea divertente e semplice è il “manichino maledetto”: basta dipingere linee sulle giunture per sembrare un pupazzo inquietante. Non dimenticare di esprimere creatività: questi costumi fatti in casa non solo sono economici, ma ti assicurano un look che nessun altro avrà.

Infine, se non vuoi stravolgere il tuo look, punta sugli accessori: un cappello da strega, una collana di finti ragni o una maschera spaventosa possono fare miracoli. Questi piccoli dettagli costano solo pochi euro e possono essere acquistati online o nei negozi di articoli per feste. Anche una semplice corona di fiori neri può trasformare un vestito normale in qualcosa di gotico e intrigante. Per creare dei perfetti costumi di Halloween, originali e a basso costo, sperimenta con il fai-da-te, gioca con il trucco e aggiungi accessori a tema. Con un pizzico di creatività e con una spesa minima, sarai pronta a fare davvero paura!