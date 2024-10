Lidl: i doppioni dei profumi vanno a ruba ma ce c’è uno che batte tutti

C’è un profumo in vendita alla Lidl, economico e identico a quello di marca, che sta conquistando tutti per la sua qualità e il prezzo imbattibile.

Indossare una fragranza esclusiva è spesso considerato un lusso, ma non sempre è alla portata di tutti. I profumi di marchi prestigiosi, infatti, possono arrivare a costare cifre significative, rendendo difficile l’acquisto per molti consumatori.

Negli ultimi anni, però, si è diffuso un fenomeno che ha catturato l’attenzione di chi desidera avere un profumo di qualità senza spendere troppo: i profumi equivalenti o “dupe”. Queste fragranze, spesso disponibili in supermercati o discount come Lidl, offrono versioni più accessibili dei profumi di alta gamma.

Tra queste, c’è un profumo in particolare che sta conquistando tutti per la sua qualità e il prezzo imbattibile. Scopriamo quindi insieme qual è il più acquistato tra i profumi doppioni Lidl e perché sta avendo tanto successo!

I profumi doppioni Lidl: un trend in crescita

L’idea dei profumi equivalenti non è nuova, ma solo di recente ha preso piede tra i consumatori italiani. Si tratta di fragranze ispirate ai marchi di lusso, proposte a prezzi molto più bassi. Non sono copie perfette, ma si avvicinano molto alle profumazioni più amate, offrendo un’ottima alternativa per chi non vuole spendere cifre elevate.

Il vantaggio di questi profumi equivalenti è anche la possibilità di variare fragranza senza sensi di colpa. A differenza dei costosi profumi di marca, i dupe permettono ai consumatori di cambiare spesso il proprio profumo in base all’umore o all’occasione, sperimentando diverse essenze senza spendere cifre importanti. Lidl è uno dei principali attori in questo mercato, con una gamma sempre più ampia di profumi simili a quelli dei brand di alta gamma.

Profumi doppioni Lidl: qual è quello che batte tutti

Tra i tanti profumi doppioni Lidl, c’è un nome che ha fatto breccia nel cuore dei clienti: Rebile, una fragranza che sta letteralmente andando a ruba sugli scaffali di Lidl. Venduto a soli 4,49 euro per 75 ml (e in alcuni casi, tramite Lidl Plus, addirittura a 3,29 euro), Rebile ricorda molto da vicino il celebre Libre di Yves Saint Laurent (YSL). Le note olfattive sono simili, sebbene non identiche, ma il prezzo è decisamente più accessibile. La somiglianza non si ferma alle fragranze: persino il nome “Rebile” è un anagramma di “Libre”.

Sebbene Rebile non possa competere con la qualità e la durata di un profumo di lusso, molti consumatori lo trovano sorprendentemente persistente. È vero che le fragranze tendono a svanire più rapidamente, ma considerando il costo ridotto, il compromesso sembra essere ben accettato da chi cerca una fragranza economica ma piacevole. Rebile, in particolare, è il simbolo di questo successo, offrendo un’esperienza olfattiva simile a quella di marchi di lusso come YSL a un prezzo imbattibile.