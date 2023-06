Christian De Sica, avete idea dei suoi guadagni? Un patrimonio da far invidia a chiunque

Avete idea di quanto guadagni Christian De Sica tra film e ospitate in tv? Il suo patrimonio è da capogiro.

Attore e regista, figlio di Vittorio De Sica, Christian De Sica è considerato uno degli interpreti simbolo della classica commedia all’italiana.

Ideatore e protagonista di numerosissimi “cinepanettoni”, De Sica lavora sul piccolo e grande schermo sin dagli anni Settanta, nonostante la popolarità sia arrivata un po’ più tardi.

E, proprio con il successo dei primi film, Christian De Sica è riuscito a mettere da parte un patrimonio che oggi fa invidia a chiunque: ecco di quale cifra parliamo.

La carriera di Christian De Sica

Figlio d’arte, Christian De Sica non ha mai nascosto di aver ereditato dal padre Vittorio solo il talento e i valori. “Mio padre era un giocatore, si giocava tutto. Non ci ho sofferto, alla fine si è divertito e ha fatto bene… – ha raccontato lui in una intervista – .Mi ha lasciato tante altre cose, non i soldi, ma più importanti. Lui diceva di goderci ogni istante della nostra vita perché passa”. E, dopo la morte del celebre attore, Christian ha “provato la fame” prima di affermarsi come uno degli attori più importanti del cinema nostrano.

Grazie al successo del film Vacanze di Natale, l’attore ha iniziato a vedere i suoi guadagni lievitare. “A ridosso della fine della proiezione, dopo aver visto il numero di presenti e le risate della sala, guardai Silvia e le dissi: ’Da oggi se magna’”, ha raccontato ancora, ricordando il momento in cui la sua popolarità lo rese famoso e ricco. E, dopo quel primo successo, De Sica ne ha collezionati molti altri fino a diventare uno dei registi e interpreti più pagati dallo spettacolo italiano.

Il patrimonio di Christian De Sica

Secondo i ben informati, Christian De Sica è considerato uno degli attori di fascia alta, quindi tra i più pagati di sempre. I compensi per i suoi film non si possono stabilire, ma è noto che per la sua partecipazione a Striscia la Notizia ha percepito circa 30mila euro a puntata, per un totale di 180mila euro a settimana.

A queste si aggiungono i guadagni che percepirebbe per film – ben 500mila euro a pellicola – e tutti quelli derivanti dai diritti sui film, musica e altri prodotti. Su Google il patrimonio di Christina De Sica è stimato intorno a 185 milioni di euro, ma potrebbe trattarsi di una fake news poiché pare che il suo conto in banca non superi i 50 milioni.