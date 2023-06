“La famiglia si allarga”: Tommaso Zorzi spiazza tutti | Finalmente la notizia più bella di tutte

Zorzi si illumina dando l’annuncio: già all’opera per scegliere il nome, il conduttore è radioso nel confessare la lieta notizia.

Tommaso Zorzi ha avuto un successo che si è impennato negli ultimi anni, soprattutto grazie alla sua partecipazione a una delle edizioni del Grande Fratello. Ha poi proseguito con il lavoro sul piccolo schermo, approdando, per esempio, alla conduzione del programma televisivo Drag Race Italia.

Ultimamente, però, Zorzi sembra avere abbandonato la vita piena di sbalzi determinata dalla notorietà, approdando a più calmi lidi e condividendo momenti della sua quotidianità con fan e followers.

A quanto pare, Tommaso è pronto a prendersi alcune nuove e importanti responsabilità nei confronti degli esseri viventi, e non ha esitato a comunicare le proprie intenzioni a chi lo segue, senza timori. In strada e con gli occhiali da sole, Tommaso sembra più che adatto a ciò che si propone di fare, nonostante i tanti pregiudizi che ha dovuto sopportare e contrastare nel corso della sua vita.

L’idea è stata piuttosto improvvisa e affatto programmata, ma è indubbia la felicità e incredibile l’entusiasmo di Tommaso Zorzi nell’abbracciare questa nuova avventura.

I dettagli dei nuovi arrivati in casa Zorzi

“Stavo camminando per strada, vedo un sacchettino per terra”, inizia Tommaso raccontando, “ovviamente ho tirato su, qualcuno ha buttato un pesce rosso: Boh!”, esclama il Vip contrariato, probabilmente chiedendosi perché mai una persona dovrebbe disfarsi così di un pesciolino.

“Mi sa che a sto punto la famiglia si allarga“, decide Tommaso, dimostrando il suo amore per ogni cosa vivente, anche la più piccola e apparentemente insignificante. “Vado a comprare un acquario”, afferma poi, dirigendosi in un negozio dedicato.

Zorzi: “Anche un amico”

In un grande slancio di bontà, oltre che prendere un nuovo acquario per il suo ospite casuale, Tommaso Zorzi decide di prendere anche un altro pesciolino, perché il primo non si ritrovi da solo.

Nella didascalia che correda il video, Zorzi scrive “Come li chiamiamo?”, rivolgendosi ai suoi follower, che iniziano subito a proporre soluzioni più o meno fantasiose. A partire da nomi semplici come Ciccio e Ciccia fino ai più pretenziosi Prada e Versace, i fan si scatenano, ma molti si soffermano sulla buona e disinteressata azione compiuta dall’influencer Zorzi, che mostra ancora una volta di avere un cuore d’oro.