Addio Paolo Bonolis, tutti gli sforzi sono stati inutili: per il conduttore non c’è più speranza

Paolo Bonolis ha perso tutte le speranze: ogni sforzo è stato inutile e l’addio del conduttore inevitabile.

Conduttore simbolo della televisione italiana, da decenni in forze a Mediaset, Paolo Bonolis ha sempre fatto parlare per la sua vita davanti alle telecamere.

Il matrimonio con Sonia Bruganelli, però, lo ha esposto all’attenzione dei più curiosi e, recentemente, la coppia è finita al centro della cronaca rosa per l’ufficializzazione della separazione.

Ad oggi, si continua a parlare dei due e spunta una indiscrezione su quanto realmente accaduto tra le mura domestiche: tutta la verità su Bonolis e la ex moglie.

Paolo Bonolis ‘allergico’ al gossip

Il matrimonio pluriennale tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli era da tempo motivo di chiacchiere tra gli esperti di gossip. Solo qualche mese fa, era stato Dagospia ad annunciare il divorzio tra i due che, prontamente, avevano replicato via social smentendo la notizia. “Un sito di fregnacce”, lo aveva definito il conduttore, lasciando trasparire una certa insofferenza nei confronti del gossip. Ma, alla fine, le indiscrezioni diffuse dal sito di informazione hanno avuto riscontro e, con una intervista esclusiva per Vanity Fair, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno ufficializzato la rottura.

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, hanno raccontato i due ex coniugi al momento della conferma della fine del matrimonio. Ad oggi, dunque, i due non sono più marito e moglie, ma continuano a farsi vedere l’uno accanto all’altra in varie occasioni e, proprio a riguardo, il settimanale Oggi ha lanciato un’altra notizia bomba.

Paolo Bonolis sta soffrendo

Secondo quanto spifferato dal giornalista Alberto Dandolo tramite il rotocalco che si occupa di cronaca rosa, non solo la separazione sarebbe stata voluta da Sonia Bruganelli, ma Paolo Bonolis avrebbe tentato il tutto per tutto pur di salvare le nozze. “Paolo Bonolis, 62 anni, sta vivendo con grande sofferenza la separazione dall’ormai ex moglie Sonia Bruganelli, 49 anni – si legge sul magazine – . Dispiacere acuito da voci circolate in Rete che lo vorrebbero, già da oltre un anno, affettivamente legato a una sua giovane collaboratrice”.

“Al settimanale Oggi in edicola risulta invece che il noto conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutra ancora un profondo sentimento per Sonia – ha aggiunto ancora il giornalista – . Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all’ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”.