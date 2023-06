Fedez ‘sparito’ nel nulla: “Dopo quella sera…” | La notizia è agghiacciante

Fedez lascia tutti senza parole e ‘sparisce nel nulla’: vediamo insieme che cosa è davvero accaduto nel dettaglio

Quando si parla di Fedez, parte sempre una polemica. Il rapper, sposato con Chiara Ferragni, è un personaggio che solitamente divide il pubblico: chi lo ama e chi lo odia.

Lui sembra averci fatto l’abitudine e, davanti alle polemiche, preferisce sempre glissare lasciando cadere tutto nell’indifferenza.

È accaduto anche quando si è reso protagonista di un evento che ha fatto molto discutere, ma dopo il quale lui ha preferito ‘sparire nel nulla’.

Fedez ‘sparito’, cosa è successo

Nel corso del Festival di Sanremo 2023, Fedez è stato protagonista nonostante la non partecipazione alla kermesse. Ospite della riviera ligure in occasione della presenza di Chiara Ferragni al Teatro Ariston, il rapper ha attirato su di se tutta l’attenzione dei media quando, nella serata finale, si è reso protagonista di un bacio appassionato con Rosa Chemical, in gara al Festival. Quel momento ha fatto il giro del web, tutti ne hanno parlato e molti hanno sostenuto che l’atteggiamento non sia stato affatto apprezzato dalla Ferragni, evidentemente infastidita da quanto successo in quella che doveva essere la sua serata.

C’è chi ha parlato addirittura di crisi tra Chiara e Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical e chi ha provato a seguire la coppia dopo Sanremo per approfondire la notizia. Il rapper, tuttavia, ha preferito lasciar passare un po’ di tempo prima di tornare attivamente sui social. Ma Fedez non è sparito solo con i fan, ma anche con Rosa Chemical che, in una intervista per Vanity Fair, ha raccontato quanto successo tra loro dopo Sanremo 2023.

Rosa Chemical, la verità sul bacio con Fedez

“Se rifarei tutto? Non lo so, quell’episodio è successo perché in quel momento mi andava di farlo e deve rimanere lì”, ha spiegato il cantante, tornando con la memoria ai fatti di Sanremo e a quel bacio che lo ha esposto a innumerevoli critiche.

Di Fedez, tuttavia, non ha più avuto informazioni. “Non ne ho mai parlato con lui, non l’ho più sentito dopo quella sera. E poi è passato tanto tempo”, ha concluso il cantante sottolineando come dopo il bacio in prima visione tv il rapper sia sparito dalla sua vita e abbia preferito non farsi più sentire. Il motivo resta, al momento, sconosciuto, ma ulteriori dettagli potrebbero emergere nella puntata della serie The Ferragnez prevista prossimamente su Amazon Prime e completamente incentrata sul Festival.