Nessuna possibilità di ritorno: Alessandro Gassmann con il cuore in mano | Il dramma è devastante

Alessandro Gassman lancia un appello: l’attore con il cuore in mano dopo il dramma devastante.

Attore e regista figlio del celebre Vittorio Gassman, Alessandro Gassman è ritenuto uno degli esponenti simbolo del cinema italiano.

Romano doc, classe 1965, ha vinto nel corso della carriera tre Nastri d’argento, un David di Donatello e tre Ciak d’Oro.

Molto attento alle tematiche sociali, Alessandro Gassman non ha mai nascosto il suo pensiero sullo stato della politica italiana e, attraverso i social, ha lanciato un appello dopo il dramma devastante che ha colpito alcune popolazioni.

Alessandro Gassman e l’attenzione per i più deboli

“Quando si tratta di salute pubblica, diritti civili e cose che trovo ingiuste, dico e faccio quello che penso”, ha detto Alessandro Gassman in una intervista per La Stampa, sottolineando come oltre all’interesse per il cinema abbia sempre nutrito quello per la politica. Un ambiente nel quale, però, ha sempre preferito non cimentarsi a causa delle titubanze della moglie, l’attrice Sabrina Knaflitz. “Intraprendere la carriera politica? Sì, ci ho pensato. Non lo faccio perché mia moglie non vuole, ha paura, sa che sono un tipo trasparente, anche eccessivamente integerrimo, e teme che, facendo politica, potrei essere irretito da persone molto più scaltre di me – aveva raccontato lui – . Però mi farebbe proprio piacere, ci sono tante cose che non mi piacciono e, da cittadino, sarei contento di provare a migliorarle”.

La sua attenzione per la politica e i diritti civili, lo ha portato a farsi portavoce dell’Unicef nella Giornata mondiale del Rifugiato. Attraverso un video condiviso su Instagram, Alessandro Gassman ha voluto lanciare un importante appello affinchè tutti coloro che sono costretti a fuggire dai propri Paesi, vengano aiutati. “Dopo essere fuggiti da conflitti e persecuzioni, l’inclusione dei rifugiati è il modo più efficace per sostenerli, fargli contribuire ai Paesi che li ospitano, prepararli a tornare a casa se e quando vorranno”, si legge nel suo appello social.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Gassmann Official (@alessandro_gassmann_official)

Alessandro Gassman, la passione per la politica

Nonostante sia sempre rimasto lontano dagli ambienti politici, Alessandro Gassman non ha mai fatto mistero delle sue preferenze. Assolutamente contrario alle idee di Matteo Salvini, l’attore e regista romano è finito al centro dell’attenzione mediatica anche dopo aver espresso il suo parere sullo stato del Partito Democratico italiano.

“Un partito che continua ad essere riempito di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale – aveva scritto lui su Twitter – . Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto MAI più“.