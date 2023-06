Antonella Fiordelisi sola e abbandonata: “Mi ha sfruttato per questo…” | Scoperti gli altarini

Il terribile racconto dell’influencer, che si è sfogata in diretta su Instagram: “Non sto bene. Non ce la faccio più.”

Non tira una bella aria per Antonella Fiordelisi. L’influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 e modella è scoppiata a piangere in una diretta su Instagram, pregando i fan di non tormentarla con le domande, ma si è comunque presa del tempo per spiegare che cosa le stia accadendo.

Antonella, salita alla ribalta proprio grazie alla partecipazione al reality show Grande Fratello, è la giovane salentina che sta spopolando sui social grazie alla sua incredibile presenza scenica davanti all’obiettivo.

Nei due mesi successivi al termine del programma, infatti, la sua vita non si è fermata un attimo: l’abbiamo vista fare il giro del mondo per servizi fotografici e sponsorizzazioni, il tutto rigorosamente riportato su Instagram, dove ha un seguito che ormai sfora il milione e mezzo.

Tuttavia non è solo per lavoro che Antonella si è spesso trovata lontana da casa: molti dei suoi viaggi sono stati fatti, su sua stessa ammissione, per seguire il compagno Edoardo Donnamaria, cantante emergente conosciuto all’interno della casa più famosa d’Italia.

Una favola destinata a finire male

Proprio a causa di Edoardo la modella sembra essere stata investita da una terribile crisi emotiva. La loro relazione all’interno della trasmissione, per quanto intensa e romantica, era già stata ampiamente criticata a causa del carattere di Edoardo, spesso violento nei confronti di Antonella, al punto da guadagnarsi la squalifica ed espulsione.

Nei mesi successivi la storia tra i due sembrava andare a gonfie vele, tanto da essersi coronata con un romanticissimo bacio sul palco di RTL 102.5 a Napoli, solo qualche giorno fa. Eppure sembra che nelle ultime ore Edoardo abbia discusso con Antonella, imponendole di non presentarsi mai più ai suoi concerti. La reazione di Antonella sarebbe quindi giustificata dal carattere lunatico del compagno: “Mi sento sfruttata“, ha raccontato.

In lacrime su Instagram: “Non ne voglio più parlare”

Nella diretta Instagram Antonella ha illustrato nel dettaglio il dramma che sta vivendo: “Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è e mi sta raggiungendo Ilenia (NDA: Ilenia Virno, sua amica). Sinceramente, una cosa sono i social, una è la vita privata. Farmi trattare così, dopo che ho dato tutto e che amo questa persona, anche no.”

“Ci ho messo tutto in questa storia e ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta di proposito così perché vuole questo. Vuole farmi impazzire.”, ha aggiunto, tristissima, chiedendo poi di essere lasciata sola nel dolore. “Pensa a fare il cantante e va bene, glielo facciamo fare. Detto questo non fatemi più domande su Edoardo, io non posso più stare male così.”