Ambra Angiolini, l’annuncio che non ti aspetti: “Benvenuto amore” | Gioia infinita

Ambra Angiolini ha fatto un annuncio veramente inaspettato che ha portato tantissima gioia a tutti. “Benvenuto amore”, dice.

Ambra Angiolini sta crescendo molto sia come attrice che come artista. Infatti, ne ha fatta tantissima di strada dalla sua partecipazione a Non è la Rai.

Sui suoi progetti futuri ha raccontato: “Vorrei riuscire a vivere delle mie idee. Essere d’aiuto a chi vuole iniziare questo lavoro.

Mi piacerebbe anche dedicarmi alla regia teatrale e scrivere per la tv: rientrare nel mio mondo emancipandomi dal vincolo della faccia, del corpo. In un’età più matura spero che le mie idee prendano il sopravvento. Sto lavorando perché accada”.

Non è stata altrettanto fortunata in amore, dopo aver chiuso due storie molto importanti. Ora arriva un annuncio estremamente bello.

La gioia infinita di Ambra Angiolini

Durante il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico, Ambra Angiolini si è divertita moltissimo e ha passato tutta la serata a canta e ballare con gli amici. Prima dell’inizio del concerto ha incontrato un amico che non vedeva da tempo e lo ha abbracciato calorosamente.

Ha condiviso quel momento sui social network, scrivendo come capture: “Benvenuto amore! Sono Infantile nelle manifestazioni d’amore, è il mio unico pregio. Grazie alle serate che non ti aspetti, alla musica ed agli amici…ci voleva!”.

Problemi con la bulimia di Ambra Angiolini

Di recente, Ambra Angiolini ha raccontato di aver sofferto di bulimia quando era molto giovane. L’attrice ha detto: “Da piccola vidi un film in cui c’era una ragazza a una festa in cui tutti erano benvestiti e si divertivano. Le veniva una crisi di panico: prendeva a mangiare qualsiasi cosa dal buffet, poi correva in bagno a vomitare tutto. Quella scena mi è entrata in testa e quando ho cominciato a non stare bene l’ho copiata. La bulimia ha reso il mio corpo colpevole di essere diventato diverso rispetto a quello con cui ero diventata famosa. Un giorno in aeroporto vedo una rivista con la mia faccia. Titolo: ‘Ambra scoppia di successo’, e ‘scoppia’ era tra virgolette. Poi vado in autogrill e la signora delle pulizie mi dice: ‘Ma va, mica sei grassa’. Ho capito che gli effetti di questa situazione erano sotto gli occhi di tutti.

Sui disturbi alimentari ha poi aggiunto: “È come avere un tumore all’anima. Non c’è una cura immediata, uguale per tutti: è un processo personale che va attraversato fino in fondo. Se ti anestetizzi la malattia diventa te e non te la levi più di dosso. Alle ragazze dico: ‘Cominciate a sfilarvela e a tenervela accanto. Farà un pezzo di strada con voi ma a un certo punto le lascerete la mano e se ne andrà’”.