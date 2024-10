Questi sono i lavori più pagati in Italia: per avere uno stipendio altissimo devi candidarti in queste mansioni

Scopri quali sono le professioni più remunerative e in quali settori è possibile ottenere i migliori stipendi in Italia.

Conoscere i lavori più pagati in Italia può essere utile per diverse ragioni: chi sta pianificando il proprio percorso universitario può orientarsi meglio nelle scelte, chi vuole cambiare carriera può trovare ispirazione per una nuova direzione professionale, e chi è semplicemente curioso può soddisfare la propria voglia di informazione.

Secondo i dati ISTAT del 2021, le professioni meglio retribuite appartengono prevalentemente ai settori medico, giuridico e tecnologico.

Tuttavia, ci sono anche opportunità interessanti per chi non ha una laurea, ma possiede competenze specifiche, soprattutto in ambito digitale. Scopriamo quindi insieme nel dettaglio quali sono i lavori più pagati in Italia e i settori che offrono i guadagni più elevati.

I lavori più pagati in Italia

Tra i lavori più pagati in Italia, spiccano in particolare quelli del settore medico, giuridico e tecnologico. In cima alla classifica troviamo il notaio, che può guadagnare fino a 265.000 euro lordi all’anno. Subito dopo, al secondo posto, troviamo il medico, con un reddito medio di circa 75.000 euro lordi annui. Anche i piloti d’aereo di linea rientrano tra i professionisti meglio retribuiti, con uno stipendio annuo di 74.400 euro.

Uno dei fattori chiave per ottenere uno stipendio alto in Italia è la specializzazione. La maggior parte delle professioni meglio retribuite richiedono una laurea e competenze altamente specifiche. Tuttavia, ci sono anche eccezioni: ad esempio, il Web Marketing Manager, che guadagna circa 57.000 euro l’anno, può raggiungere questo livello di retribuzione anche senza un titolo di studio universitario, acquisendo competenze trasversali.

I settori più remunerativi

Non c’è un settore dominante tra quelli più pagati, ma il sanitario, giuridico, economico e tecnologico sono ben rappresentati. Ad esempio, oltre ai notai e ai medici, anche il titolare di una farmacia può ottenere guadagni consistenti, con un reddito che oscilla tra 60.000 e 100.000 euro l’anno, in base alla posizione e al successo della sua attività.

Infine, nel settore digitale, figure come l’E-Commerce Manager (45.000 euro) e l’Affiliate Marketing Manager (37.000 euro) stanno guadagnando sempre più importanza, grazie alla crescita del commercio online e del marketing digitale. Come abbiamo visto, dunque, i lavori più pagati in Italia offrono opportunità interessanti in diversi settori, ma la chiave per raggiungere queste posizioni è spesso la specializzazione e la formazione. Chiunque desideri ottenere uno stipendio elevato deve tenere in considerazione percorsi di studio e sviluppo professionale mirati.