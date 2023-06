Pio e Amedeo nel baratro: crollo spaventoso per il duo comico | La notizia è tremenda

La news è tremenda per i comici Pio e Amedeo: la caduta è irreparabile, i fan sono scioccati e dispiaciuti per i due.

Quando pensiamo a Pio e Amedeo ci viene in mente probabilmente la loro comicità satirica, dissacrante e, talvolta, discriminante. Come dimenticare, per esempio, quando ospitarono Noemi dopo la sua perdita di peso e la coinvolsero dicendo “io una bottarella te l’avrei data anche prima (del dimagrimento)”, battuta seguita da uno sproloquio sul “non si può dire più niente”.

Meglio non incagliarsi, comunque, nell’enumerazione dei numerosi comportamenti anti-inclusivi del duo di comici, che contano, per avere successo, su una cultura che inneggia al politicamente scorretto ma, in realtà, non fa altro che insultare.

Da molti apprezzati, comunque, Pio e Amedeo vinsero persino il Premio per aver innovato il linguaggio televisivo: premio decretato dalla stessa Rai e assegnato nell’ambito dei SEAT Music Award.

Negli ultimi tempi, però, Pio e Amedeo sono stati coinvolti in un bruttissimo crollo, che ha preoccupato tutti i loro seguaci. Ci si chiede se riusciranno a riprendersi.

Gli ascolti della serata

Il programma dei due va in onda di domenica sera: in particolare, sono stati pubblicati i dati riguardanti l’ascolto televisivo di domenica 25 giugno 2023. I dati sono stati pubblicati da gossipetv.com. Nel pomeriggio, ad esempio, ha trionfato Canale 5 con Terra Amara che ha registrato 2.501.000 spettatori e il 24% di share, mentre la mattina il primo programma per ascolti è Linea Verde Estate, con 2.520.000 utenti e il 22,9% di share.

Ancora una volta la vittoria va alle repliche della serie televisiva Rai Blanca, che racconta la storia di una detective cieca. Blanca ha riscosso il consenso di più di 2 milioni di spettatori, con uno share del 14,7%. A braccetto con Blanca, la messa in onda dei Tim Summer Hits e Gialappa Show, che guadagnano due milioni di spettatori. Nel preserale, invece, vince a mani basse Paperissima Sprint su Canale 5, seguito da Reazione a Catena, Caduta Libera e La7 Doc – Putin.

Pio e Amedeo sempre più in fondo

Pio e Amedeo si posizionano ultimi nella classifica degli ascolti della prima serata domenicale del 25 giugno. Il loro programma Emigratis ha raggiunto solo 440.000 spettatori e ha conquistato il 3,8% di share.

Forse la comicità di Pio e Amedeo, nonostante secondo la Rai abbiano innovato il linguaggio televisivo, non ha più tanto successo, soprattutto quando declinata in Emigratis. Il programma, infatti, riguarda il viaggio dei due italiani che si comportano esattamente come lo stereotipo degli italiani all’estero, ma portato all’esasperazione.