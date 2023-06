“A telecamere spente…”: Fiorella Mannoia confessa tutto | Insieme a lei un celebre cantante

È successo tutto a telecamere spente, Fiorella Mannoia ha raccontato l’episodio che coinvolge un noto cantante…

Un incontro fatale ha colpito anche la bellissima Fiorella Mannoia, una delle voci più potenti e iconiche del panorama musicale italiano.

E pensare che Fiorella è da sempre vista come l’inarrivabile, la donna e la diva che non si scompone. In attività nell’ambiente musicale fin dal lontano 1970, negli anni Fiorella si è scavata un meritato posto nell’Olimpo dei grandi della musica, colpendo tutti con la sua voce roca e graffiante.

Icona di stile, la Mannoia all’età di 69 anni appare ancora con un estro giovanile, mostrando ancora la folta chioma di ricci rossi che l’ha resa tremendamente identificabile e un fisico da fare invidia a chiunque, anche alle più giovani. Ma non solo: la cantante è ancora attivissima, con tour e apparizioni pubbliche in tutta Italia.

Dal punto di vista sentimentale, Fiorella non si è mai espressa troppo apertamente. Dopo la storia in gioventù col produttore Memmo Foresi e la lunga relazione con Piero Fabrizi, cantautore, dal 2007 la Mannoia si è legata ad un altro produttore: Carlo Di Francesco, 26 anni in meno di lei. Ma la relazione sembrerebbe andare a gonfie vele, tanto che Carlo ha “finalmente” portato Fiorella all’altare nel 2021.

Le sue battaglie personali l’hanno portata qui

Alle storie d’amore patinate, Fiorella sembra sempre aver preferito le lotte sociali. Portavoce del panorama musicale femminile italiano, intrattiene storiche amicizie con le colleghe Laura Pausini, Gianna Nannini, Giorgia ed Elisa, oltre che alla giovane Noemi, che ha definito “una me stessa giovane“. Il gruppo si è esibito assieme a Emma e Alessandra Amoroso nel 2022 a Campovolo, per la raccolta di beneficenza a supporto delle donne vittime di violenza chiamata Una, Nessuna, Centomila.

Non solo femminismo e pagine rosa: Fiorella è stata l’ideatrice e madrina di Amiche per l’Abruzzo e Italia Loves Emilia, due concerti di beneficenza per le vittime dei disastri ambientali. E ora è tornata proprio in Emilia Romagna… in buona compagnia.

Fiorella e l’amore infinito per Gianni

A seguito dell’alluvione che ha colpito i territori della Romagna nelle scorse settimane, Fiorella Mannoia ha partecipato alla nuova edizione di Italia Loves, questa volta proprio in Romagna, esibendosi assieme a molti altri artisti; con lei sul palco, in particolare, c’era Elodie. Ma all’improvviso le due artiste sono state raggiunte da un ospite a sorpresa: Gianni Morandi.

“Ha trasformato un già bellissimo duetto (eravamo in tre, ma terzetto non mi piace) in un divertimento travolgente, chiedendoci di cantare ancora ancora e ancora e poi, a telecamere ormai spente, ha proseguito da solo per la gioia delle persone che non lo mandavano più via.”, ha scritto, commossa, su Instagram. “Se non esistesse bisognerebbero inventarlo.”.