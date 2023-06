Max Biaggi ritrova l’amore: ecco chi è la nuova fidanzata | È poco più che maggiorenne

Il pilota Max Biaggi finisce al centro del gossip per la nuova fidanzata: lei ha poco più di 18 anni…

L’ex motociclista Max Biaggi non è nuovo ai pettegolezzi e, nelle ultime ore, sta facendo chiacchierare la sua relazione con una giovanissima ballerina.

Ad immortalare Biaggi in compagnia della nuova fiamma è stato il settimanale Chi, che lo ha mostrato insieme alla giovanissima durante una vacanza a Formentera.

Ma che fine ha fatto la sua storica compagna? Dopo un legame durato cinque anni, Max Biaggi e Francesca Semenza non avevano mai fatto sapere nulla riguardo una ipotetica rottura.

Tutte le donne di Max Biaggi

Soprannominato Il Corsaro, Max Biaggi è stato uno dei piloti più vittoriosi: si è guadagnato quattro volte il titolo di campione del mondo nella classe 250 e due volte quello di campione mondiale Superbike. Abbandonata la carriera sportiva, è diventato dirigente sportivo ed è spesso finito al centro del gossip per la sua vita sentimentale. Nel corso della carriera, infatti, gli sono stati attribuiti svariati flirt con bellissime donne della moda e dello spettacolo come Naomi Campbell, Claudia Schiffer e la showgirl e attrice Anna Falchi.

Per lungo tempo, poi, Biaggi è stato fidanzato con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto due figli, e dal 2015 al 2017 è stato il compagno della cantante Bianca Atzei. Negli ultimi cinque anni, poi, Max si era legato a Francesca Semenza, scegliendo sempre di mantenere assoluto riserbo sulla sua vita privata. E, proprio la discrezione con cui ha sempre vissuto i suoi legami sentimentali, non ha lasciato mai trasparire alcuna crisi con la compagna. Ma le immagini mostrate dal settimanale Chi, fanno intendere che il rapporto si sia concluso e che Max Biaggi abbia già una nuova compagna.

Chi è la fidanzata di Max Biaggi

Il pilota si è legato a Virginia De Masi e i due sono stati immortalati abbracciati ed affiatati durante una vacanza a Formentera. Iniziata la stagione estiva, Max Biaggi è volato sull’isola dove è solito trascorrere il periodo di ferie, ma ha destato scalpore la sua nuova compagnia.

Virginia, infatti, ha solo 23 anni – 29 in meno rispetto a Biaggi – e pare essere una giovane ballerina di origini napoletane. Nel 2016 aveva rilasciato una intervista in cui dichiarava di essere, seppur giovanissima, pronta a tutto pur di trovare “un uomo di carattere e cultura, che abbia gli attributi”. Che sia proprio Max Biaggi quello giusto per lei? Il tempo darà le giuste risposte.