Temptation Island, la prima rottura è già arrivata: “Una coppia è uscita separata” | Crisi fatale

Una coppia di Temptation Island 2023 è già scoppiata: la crisi tra loro si è rivelata fatale e la decisione è stata inevitabile.

La decima edizione di Temptation Island è tornata in grande stile su Canale 5. Dopo un anno di stop, Mediaset si è arresa alle richieste del pubblico, che ha premiato la rete con ascolti altissimi.

Le coppie di questa stagione stanno già facendo molto chiacchierare e sul web sono nate diverse fazioni pro e contro alcuni personaggi che animano l’Is Morus Relais.

Intanto emergono le prime indiscrezioni su una coppia che pare sia uscita da Temptation Island separata: la crisi tra loro si sarebbe rivelata fatale, tanto da spingerli a mettere fine alla lunga relazione.

Temptation Island, segnalazione su una coppia

Tra i protagonisti di questa decima edizione di Temptation Island ci sono Isabella Recalcati e Manu Marascio. La coppia si è già guadagnata l’attenzione del pubblico rimasto particolarmente infastidito dall’atteggiamento di lei, desiderosa di vivere una vita ricca e agiata tanto da credere che il lavoro di tramviere del compagno non sia abbastanza soddisfacente. Come immaginabile fin da subito, il pubblico da casa si è schierato dalla parte di Manu, ritenendo l’atteggiamento di Isabella inaccettabile e ingiusto nei confronti di un giovane onesto e per bene.

E, proprio nel corso della prima serata di Temptation Island, è stata la Recalcati a chiedere il confronto immediato con Marascio nonostante fossero passate solo poche ore dall’ingresso nel relais sardo. In attesa di capire cosa succederà tra loro nel prossimo appuntamento su Canale 5, Fanpage è riuscito ad estorcere alcune informazioni in più a Giusi Alemanno, che ha tracciato un profilo inedito di Isabella descrivendola come una donna pronta a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo: la notorietà.

La coppia che è scoppiata (o scoppierà)

Poche ore dopo la fine della prima puntata di Temptation Island, l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva scritto sui social: “C’è già il nome di una coppia che è uscita separata”. Quando Fanpage ha pubblicato l’intervista alla Alemanno, dunque, Venza ha confermato che si tratterebbe proprio di Isabella e Manu. Pare che i due siano approdati nello show per desiderio di lei, che non avrebbe alcuna intenzione di risolvere i problemi di coppia.

“Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv, secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e Donne o il Grande Fratello – ha commentato Giusi parlando di Isabella e tracciandone un profilo sconosciuto al pubblico – . Secondo me usciranno separati o anche se decidessero di andare oltre i loro problemi, si lasceranno poco dopo la fine del programma”.