Laura Pausini non crede ai suoi occhi: mai visto qualcosa del genere | La reazione è disarmante

Laura Pausini impietrita e imbarazzata davanti alle immagini: la cantante non aveva mai visto qualcosa del genere.

Cantante originaria di Solarolo e divenuta famosa in tutto il mondo, Laura Pausini ha dato il via alla sua carriera con il brano La solitudine, che le ha permesso di vincere Sanremo nella sezione Nuove Proposte nel 1993.

Da quel momento il suo successo è stato inarrestabile: ha vinto numerosissimi premi in tutto il mondo e, secondo la FIMI, ha raggiunto i 70 milioni di dischi venduti nel mondo aggiudicandosi 226 dischi di platino.

Amatissima da un pubblico internazionale, Laura Pausini è famosa in tutto il globo e mai si sarebbe aspettata quello che le è stato rivelato nel corso di una trasmissione spagnola. Le immagini l’hanno lasciata a bocca aperta (e anche un po’ in imbarazzo).

Laura Pausini, immagini choc!

Dopo il primo successo sanremese nel 1993, la carriera di Laura Pausini è decollata quando nel 1998 si è imposta sul mercato con il brano La mia risposta, che ne ha evidenziato la crescita professionale. Da quel momento, la cantante ha iniziato ad affermarsi nel mercato discografico internazionale incidendo brani in spagnolo, portoghese, inglese, francese, catalano, e divenendo famosa dall’America del Nord e all’America Latina.

Proprio nei Paesi latini, Laura Pausini è diventata una delle cantanti italiane più apprezzate e i fan che la seguono in tutti i tour e nelle sue vicende professionali, non perdono occasione per manifestarle affetto e stima. Una di questi supporter, però, ha superato tutte le aspettative lasciando la Pausini impietrita davanti alle immagini che la televisione spagnola ha voluto mostrarle: mai si sarebbe potuta aspettare una manifestazione di affetto simile!

View this post on Instagram A post shared by Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)

La fan di Laura Pausini la lascia di stucco

Ospite di una trasmissione, Laura Pausini ha conosciuto in collegamento una delle sue fan più affezionate: una donna che ha arredato la casa dedicandola interamente alla cantante di Solarolo. Inma Toro, questo il nome della fan dell’artista italiana, ha ospitato le telecamere in casa sua mostrando l’ingresso dell’appartamento dove campeggia un lampadario che ritrae la Pausini.

Tutto nella casa parla della cantante: dai mobili, dove sono affisse le sue immagini, fino agli indumenti, maglie, ciabatte e pigiami con il nome di Laura. Davanti a queste esternazioni di affetto, tuttavia, la cantante è rimasta particolarmente colpita: spalancando gli occhi e rimanendo senza parole, ha lasciato trasparire un certo imbarazzo per questo tipo di supporter, forse un po’ eccessivi nelle manifestazioni di affetto nei suoi confronti.