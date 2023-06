“Amo solo te”: Antonino Spinalbese esce allo scoperto | Altro che Belen, ha occhi solo per lei

Antonino Spinalbese esce allo scoperto e confessa il suo unico amore per lei: altro che Belén!

Il nome di Antonino Spinalbese è diventato popolare in seguito alla relazione con Belén Rodriguez, legatasi all’hairstylist milanese dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

La loro storia ha fatto molto chiacchierare poiché Antonino era un personaggio lontano dal mondo dello spettacolo con cui la showgirl argentina aveva deciso di allargare la famiglia in modo repentino.

Dopo alcuni mesi dall’inizio dell’amore, infatti, Belén rimase incinta e, poco dopo la nascita della bambina, la loro relazione è giunta al capolinea.

Il vero amore di Antonino Spinalbese

Della rottura tra Antonino e Belén, i due diretti interessati hanno sempre preferito non parlare, mentre c’è chi vocifera che i rapporti tra loro siano civili solo per il bene della piccola Luna Marì. Dopo la nascita di quest’ultima, tuttavia, entrambi si sono rifatti una vita: la Rodriguez si è ricongiunta con il marito Stefano De Martino, mentre Spinalbese ha tentato di sfondare nel mondo dello spettacolo partecipando all’edizione numero sette del Grande Fratello Vip.

Proprio nella casa di Cinecittà, Antonino sembrava avesse intenzioni serie con Ginevra Lamborghini ma, uscito dal reality show, ha preferito dedicarsi solo alla famiglia e, in particolar modo, alla figlia Luna Marì. Sembra essere solo lei, infatti, l’unico vero amore dell’hairstylist che in uno degli ultimi post Instagram ha voluto ribadire il sentimento forte e indissolubile nei confronti della piccola. “Io che amo solo te…”, ha scritto a corredo di alcuni scatti che ritraggono Luna Marì con indosso un vestitino rosa e con un peluche tra le mani.

Antonino Spinalbese, vita da single

L’incapacità di Antonino Spinalbese di legarsi ad un’altra donna dopo Belén deriva, probabilmente, anche dal grande amore che nutre nei confronti della figlia. Dentro la casa del Grande Fratello Vip – e non solo – l’hairstylist ha sempre parlato della piccola come della sua unica priorità. “Mia figlia viene prima di tutto, anche prima di me, è la cosa più importante della mia vita”, ha scritto il settimanale Chi riportando le confidenze di Spinalbese ad alcuni amici.

Antonino, infatti, non ha mai fatto mistero dell’infinito amore che lo lega alla bambina e che, dunque, lo allontana da tutto ciò che potrebbe essere una distrazione. “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti – ha detto lui – .Ho fatto rinunce d’amore per mia figlia, ma non mi pesano. Se ami, non sono rinunce”.