Ferragnez in crisi, stavolta ci sono le prove | Non possono più negarlo

Blocco sui social e discussioni in pubblico: la storia costruita da Chiara e Fedez potrebbe crollare. Tutti i dettagli della crisi.

Non tutte le favole hanno un lieto fine. Quella di Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez, potrebbe essere arrivata al capolinea.

A rivelarlo sono delle evidenze certe; è lontano il tempo delle congetture, degli sguardi ambigui sul palco dell’Ariston o delle voci di corridoio a causa di una storia Instagram.

I Ferragnez, nome con cui i due sono conosciuti (tanto popolare da essere stato riconosciuto dalla coppia stessa, che lo ha reso il titolo della docu-serie sulla loro vita) sono da sempre una delle coppie più chiacchierate del web a causa della loro improbabile dinamica di fondo, ma anche delle rispettive personalità controverse e di una tendenza all’ostentazione del proprio status sociale.

Eppure i due, che si sono sposati nel 2018 e hanno due figli, Leone e Vittoria, hanno sempre mostrato un’immagine di coppia serena, particolarmente dedicata ai figli. Cosa li sta mandando in crisi?

Neanche il nudo fa più effetto: la saturazione dell’immagine di Chiara

Non nuovi alle polemiche, le più recenti che li hanno coinvolti hanno tuttavia polarizzato il pubblico più del solito. Nel caso di Fedez, la sua discussione con il collaboratore e amico Luis Sal, dovuta ad una decisione imprenditoriale del rapper, è stata il gossip principale delle scorse settimane; in molti si sono schierati dalla parte di Luis.

Ma per Chiara, l’argomento è molto più controverso: ha a che fare con la decisione di segnalare il profilo di una giovanissima follower fino a farglielo bloccare dalla gestione di Instagram, dopo che la ragazzina l’aveva pubblicamente criticata per via dell’ennesimo selfie di nudo semi-integrale postato, a detta di molti divenuto stancante: Chiara, con tutte le buone intenzioni, promuoverebbe un’immagine del corpo femminile troppo stereotipato per essere considerato positivo.

Visualizzazioni ed engagement a picco: addio al podio dei social

A parlare sono i dati dei loro profili Instagram: entrambi hanno subito un crollo di interazione senza precedenti.

E se Chiara perde il 20% del suo pubblico, tra unfollow e carenza di commenti e like ai post, a Fedez va molto peggio: il rapper infatti ha perso il 50% del suo engagement, ovvero del dato statistico composto dalle interazioni del pubblico. Un calo drastico, indice di un crescente disprezzo che non sembra intenzionato a concludersi presto.