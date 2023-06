Monica Leofreddi, l’inaspettata confessione sulle raccomandazioni: “Forse per questo sono riuscita…”

Rivelazioni di Monica Leofreddi che fa discutere un po’ tutti. Ecco la confessione sulle raccomandazioni nella rete pubblica.

Classe 1965, Monica Leofreddi ha iniziato prestissimo la sua carriera televisiva nel mondo del giornalismo italiano.

Inizialmente, ha iniziato a lavorare per trasmissioni sportive sulla rete locale della provincia di Roma, ovvero la GBR.

Tuttavia, si è poi trasferita in Rai a partire dal 1984 perché fu notata da Piero Ottone che la scelse per il noto programma Le regole del gioco.

Successivamente ha iniziato a condurre tutti i collegamenti esterni di Unomattina e poi è passata alla rubrica quotidiana Utile e Futile. Per poi passare a Rai 3 con La Domenica sportiva.

La confessione di Monica Leofreddi sulle raccomandazioni in Rai

Monica Loffreddi fa una confessione sulle raccomandazioni che sostiene di non aver mai avuto e, nonostante tutto, di essere riuscita comunque sempre a trovare una sua dimensione lavorativa. Tuttavia, ha voluto celebrare i suoi trentanove anni, scrivendo un lungo messaggio di ringraziamento su Instagram. Non mancano le note polemiche nel post contro alcuni giochi della politica.

La conduttrice ha raccontato: “39 anni in Rai! Nel 1984 la prima collaborazione con la Rai grazie a Piero Ottone giornalista e scrittore, che mi volle nel suo programma settimanale a sfondo politico LE REGOLE DEL GIOCO. Le regole del gioco in Rai sono fatte di alti e bassi, ho iniziato a lavorare quando nel nostro paese il merito era spesso una virtù, oggi forse un po’ meno. Non avevo raccomandazioni, in verità non le ho mai avute, forse per questo anche se con fatica, sono riuscita sempre a lavorare. Oggi devo dire grazie a Milo Infante che mi ha voluto nella sua squadra sempre più vincente di Ore 14 ed io ne sono molto fiera!”.

Le storie d’amore di Monica Leofreddi

Monica Leofreddi ha avuto una lunga relazione con Antonello Venditti che poi è finita con molto rancore. Infatti, per molto tempo la conduttrice non ha parlato della loro storia. Durante una puntata di Oggi è un altro giorno ha raccontato: “Sono dieci anni della mia vita e non ne ho parlato a lungo, Ci siamo incontrati per la Roma. Io lavoravo per una trasmissione sportiva, lui andava a vedere la Roma. Io vivevo con lui una vita molto tranquilla, non andavo in tournée e non seguivo i concerti. Ero la famiglia, la persona da cui tornava durante il fine settimana”.

La loro storia è finita a causa dei continui tradimenti del cantante che l’hanno portata progressivamente a staccarsi da lui. Lei ha raccontato: “Antonello mi ha riempito di corna. Di qualcuno dei tradimenti me ne sono anche accorta, tanto è vero che poi l’ho lasciato. Ho reagito male perché ero giovane, ero molto netta, molto onesta sentimentalmente. Lui negava fino alla morte, negava anche l’evidenza. Uno cercava di far finta, però, poi basta. Sul finale, più che tradito, mi sono rinnamorata di un’altra persona. La ruota gira”.