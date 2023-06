“Avrei voluto ma non potevo”: Filippo Bisciglia, l’orrendo male arrivato all’improvviso | È rarissimo

Le malattie rare sono molto difficili da diagnosticare e possono arrivare all’improvviso. Ecco il tragico racconto di Filippo Bisciglia.

Ormai Temptation Island è ricominciato e sta andando alla grande. Merito anche del bravissimo conduttore Filippo Bisciglia.

In un’intervista, ha rivelato: “Un paio di volte mi è capitato di ridere, ma perché erano molto simpatici i concorrenti, in altre situazioni empatizzo con chi partecipa al programma, anzi, alcune volte sono proprio dispiaciuto. Altre volte non posso proprio parlare.

Ci sono volte in cui il lui di turno mi dice una cosa e la lei di turno, dopo un’ora, mi dice l’esatto contrario, siccome io sono il confidente devo stare zitto, poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare.”

Adesso ha anche deciso di parlare della terribile malattia che è arrivata nella sua vita all’improvviso. Ecco che cos’ha detto.

La malattia rara di Filippo Bisciglia

Per la prima volta, Filippo Bisciglia ha parlato durante un’intervista dell’orrendo male arrivato all’improvviso quando era piccolo. Si tratta di una malattia estremamente rara, ovvero il Morbo di Parthes. Il conduttore di Temptation Island lo ha raccontato a Silvia Toffanin mentre era ospite a Verissimo.

Il conduttore ha detto: “Mamma e papà hanno sempre lavorato, perciò, da piccolo stavo con i nonni. Purtroppo sono stato fermo due anni per una malattia che ho avuto, il morbo di Perthes. All’epoca questa cosa non si operava e se sono guarito devo ringraziare il professor Milella, un ortopedico che sperimentò una nuova cura. Secondo me quella cosa, quando ero piccolo, mi ha segnato. Veder giocare gli altri bambini e vederli correre, mentre io ero fermo mi ha dato una forza che poi sto usando anche adesso. Da piccolino avrei voluto giocare a calcio ma non potevo per i problemi all’anca; perciò, ho iniziato con il tennis e non perdevo una partita perché avevo questa voglia di vincere e dimostrare che ce l’avevo fatta”.

La malattia del padre

Inoltre, un vero e proprio dramma ha stravolto la vita di Filippo Bisciglia. Infatti, al padre è stata amputata una gamba in seguito a una malattia.

Il conduttore ha raccontato: “Gli hanno amputato una gamba. Lui è della vecchia generazione. Quando gli chiedi come sta, ti dice sempre che sta bene. Quando tralasci le cose, arrivi alla conclusione finale che purtroppo è la più brutta, ed è stata questa. A casa ho mamma che è fortissima, è una roccia. Ho nonna che ha 99 anni e papà senza una gamba che gira per casa. Mamma è la più forte”.