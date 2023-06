Francesca Fagnani, avete mai visto la casa della conduttrice di ‘Belve’? Panorama clamoroso nel mezzo della Capitale

L’appartamento di Francesca Fagnani nel cuore della Capitale è meraviglioso! Ecco dove vive la conduttrice di Belve.

Il nome di Francesca Fagnani è diventato popolare grazie alla trasmissione Belve, incentrata su interviste a tu per tu con personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica e dell’imprenditoria.

Apprezzata giornalista in forze alla Rai dai primi anni Duemila, la Fagnani è diventata il simbolo di una conduzione senza fronzoli, diretta e ironica, ma mai scontata.

Belve l’ha resa popolarissima e amatissima, tanto da spingere Amadeus a chiamarla a condurre la seconda serata del Festival 2023 in riviera ligure. Così la Fagnani ha abbandonato il suo appartamento romano per cimentarsi con una nuova esperienza a Sanremo.

L’appartamento di Francesca Fagnani

Romana doc, classe 1976, Francesca Fagnani è legatissima alla Capitale, dove è cresciuta e si è formata prima di entrare nella sede distaccata della Rai a New York. Dopo un periodo nella Grande Mela, la giornalista ha fatto rientro in Italia e ha iniziato a lavorare in Annozero, di Giovanni Minoli e Michele Santoro. È stata opinionista di Quarta Repubblica e Non è l’Arena, e dal 2018 è la conduttrice di Belve. Dopo una prima stagione di grande successo nonostante la messa in onda in seconda serata, Francesca Fagnani è stata poi promossa al prime time grazie anche al notevole riscontro ottenuto in seguito alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2023.

Gettonatissima tra i telespettatori, che non perdono nessuna delle sue interviste, Francesca Fagnani si è sempre dimostrata come una donna attenta a mantenere la privacy sulla sua vita privata. Legata al collega Enrico Mentana, ha acquistato insieme a lui un appartamento nel cuore di Roma, precisamente al Vecchio Ghetto. Qui lei trascorre le sue giornate all’insegna del lavoro e del relax, godendo di una vista spettacolare sulla sua amata Capitale.

I dettagli della casa di Francesca Fagnani

Appassionata di fiori, la casa di Francesca Fagnani è decorata con numerosissimi dettagli floreali e fioriere colorate che adornano il terrazzo, cuore pulsante del suo appartamento romano. “Qui nel centro si vince facile. Sei dentro l’arte, la storia. E ringrazio la vita che mi ha portato a vivere qui – ha detto lei in una intervista per La Repubblica – .Ma la bellezza va portata ovunque, soprattutto nelle periferie, perché può aiutare a vivere meglio, a non far sentire gli abitanti cittadini di serie B”.

La casa di Francesca Fagnani, secondo alcuni dettagli condivisi sul web, si dispone su due piani. Al primo piano vi è un salotto in tessuto grigio su una pavimentazione di parquet scuro, mentre attraverso una scala interna si raggiunge il piano più alto dal quale si gode di una splendida vista panoramica.