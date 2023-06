Belen Rodriguez, forti dolori e grande disagio | La showgirl finisce sotto i ferri

Belén Rodriguez è finita sotto i ferri: la conduttrice si è mostrata dolorante dopo l’intervento.

Conduttrice e showgirl tra le più conosciute e amate in Italia, Belén Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione mediatica e del gossip.

Uscita di scena dopo una stagione alla conduzione de Le Iene, non sarà nemmeno al timone di Tu sì que vales: per lei, infatti, il prossimo anno sarà ricco di cambiamenti.

E, mentre i fan sono in attesa di conoscere le sue sorti lavorative, Belén ha incuriosito tutti mostrandosi dolorante su Instagram: la conduttrice, infatti, è finita sotto i ferri.

Belén e il matrimonio con Stefano De Martino

Attraverso Instagram, Belén Rodriguez mantiene un contatto costante e diretto con i suoi fan, che non perdono occasione di ammirare gli scatti, i video e le storie che condivide costantemente in rete. La conduttrice attira l’attenzione dei più curiosi soprattutto per il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, il marito dal quale si è separata per ben due volte senza mai riuscire a firmare il divorzio. I due sono tornati insieme dopo la relazione tra Belén e Antonino Spinalbese, e dopo la nascita della piccola Luna Marì, la secondogenita della showgirl argentina.

Nonostante la Rodriguez abbia provato a costruirsi una nuova vita, il destino l’ha spinta sempre tra le braccia del marito e i due sono tornati innamorati e più affiatati di prima. Eppure, la coppia si mostra raramente sui social, dove invece la conduttrice racconta gran parte della sua quotidianità tra lavoro, figli e impegni di vario genere. E, proprio nelle ultime ore, ha destato curiosità lo scatto che la ritrae dolorante dopo un piccolo intervento: ecco cosa le è successo.

Intervento per Belén: cosa è successo

“Le pose di Belén, che disagio l’autoscatto…”, ha scritto lei a corredo di una serie di scatti che la ritraggono a Milano con una minigonna svolazzante, i mocassini neri e i calzettoni bianchi. Le foto, probabilmente, sono state realizzate proprio da lei poco prima di entrare dal dentista, che l’attendeva per un piccolo intervento.

Nell’ultima foto della carrellata condivisa dalla Rodriguez, infatti, la conduttrice si è mostrata particolarmente dolorante, con una mano poggiata sulla guancia destra. Da quanto emerge, quindi, Belén si sarebbe sottoposta ad una visita dal dentista di fiducia, che pare sia stato costretto a procedere con un piccolo – ma fastidioso – intervento. I fan le hanno augurato subito una pronta guarigione.