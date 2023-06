Mina, la diva della canzone italiana torna a mostrarsi: siamo sicuri che sia proprio lei? Praticamente irriconoscibile

L’icona della musica italiana in alcuni scatti oggi: il cambiamento fisico è visibile già a un primo sguardo.

Mina costituisce da sola una parte preziosissima della musica italiana, il cui panorama è stato da lei dominato per anni.

Un voce forte, incomparabile, particolare, uno sguardo penetrante, un aspetto austero ma dolce allo stesso tempo. L’eleganza di Mina ci ha accompagnato per anni fino al suo ritiro dalle scene.

Numerose sono state le ipotesi e le insinuazioni riguardo alle motivazioni per le quali Mina ha scelto di ritirarsi dalla televisione e condurre una vita più tranquilla e isolata rispetto ai riflettori.

Molti hanno detto che, addirittura, si sarebbe vergognata per il suo peso, uno dei fattori è stato, invece, di certo la broncopolmonite che avrebbe compromesso, almeno temporaneamente, la sua vocalità. Mina è sempre stata controcorrente prendendosi, sì, tanto successo, ma contemporaneamente molti rischi, che ha affrontato con le qualità che da sempre la contraddistinguono.

Mina oggi

Ultimamente sono state diffuse alcune immagini dell’icona della musica oggi. Mina ha conservato moltissimi dei suoi tratti distintivi, dai capelli biondi alla forma del viso al modo di vestire.

Basta guardarla in questa foto con degli occhiali a dir poco eccentrici! Ovvio che l’età si vede: Mina è nata il 25 marzo del 1940, significa che oggi, nel 2023, ha 83 anni.

Mina è ancora fantastica

La scelta di Mina di ritirarsi dalle scene risiede senza dubbio in un solco scavato da vari fattori. Tra questi, c’è senza dubbio il fatto che la televisione italiana è evidentemente in declino. Senza dubbio, infatti, Mina ha anticipato il tracollo, partecipando al lavoro sul piccolo schermo finché lo ha ritenuto, per sé, un ambiente di qualità, in cui il talento veniva premiato.

Adesso, fare confronti fra la Mina in bianco e nero e quella di oggi, dopo il ritiro dalle scene, è un fatto giustificato dalla sola morbosità delle persone verso l’aspetto fisico dei personaggi famosi (e non). L’interesse per l’esame di ogni più piccola ruga, eventuali “ritocchini”, uno o due chili di troppo (o altri 50) ha superato l’hype mediatico per questioni assai più rilevanti. In particolare, risulta impensabile, infatti, fare un ragionamento tra le due “versioni” di Mina dal punto di vista fisico quando il suo talento e il suo mito è e probabilmente rimarrà indelebile e immortale nella memoria collettiva del popolo italiano. E questo dovrebbe bastare.