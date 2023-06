Marco Masini, lutto distruttivo: immenso strazio dopo la scomparsa | Aveva solo 62 anni

Immenso dolore dopo la scomparsa che è avvenuta a soli sessantadue anni. Lutto immenso nel mondo della musica.

Marco Masini è uno dei cantautori viventi più apprezzati nel panorama musicale italiano, grazie alla sua sensibilità estrema.

Di recente, Marco Masini ha detto sulla sua vita: “La vita mi ha dato l’opportunità di conoscere momenti meravigliosi e momenti, più o meno come tutti quanti, un po’ meno belli, dai quali credo di aver imparato

tante cose e grazie a queste cose sono diventato più grande, ho raggiunto un certo tipo di consapevolezza, di visione della vita stessa, delle cose, di me stesso”.

Ora un lutto avvenuto nel mondo della musica spiazza tutti quanti, portando un grande dolore. Infatti, il messaggio è straziante.

Lutto distruttivo per il mondo della musica

È morto il produttore musicale Roberto Rossi. L’uomo oltre ad aver prodotto numerosi cantanti italiani era anche molto amico di alcuni di loro. Infatti, ad esempio lui e Marco Masini erano molto legati. Per questo motivo il cantante gli ha dedicato un post su Instagram.

L’artista ha scritto sotto la foto che li ritrae insieme: “Chi lo avrebbe mai detto !!!!! Ci siamo conosciuti nell’87 in un hotel con piscina di Acireale, io ero il tastierista di Raf, tu di Eros. Proprio mentre in un giorno off facevamo il bagno, venne fuori il nome di keith Emerson e da lì non abbiamo più smesso di parlare. Dopo tanti anni ti ho ritrovato direttore artistico di una delle più grandi etichette multinazionali esistenti e proprio tu mi hai voluto con te; insieme in Sony per ricominciare il viaggio. Quanti brani abbiamo prodotto, quanti ne abbiamo scartati… sei stato un collaboratore, un amico, un musicista, un uomo importante quando era il momento di scegliere. E adesso che te ne vai sono sicuro che mi guiderai ancora, con una forza più grande, perché quelli come te ci sono per sempre. Ciao Roby, ti voglio bene”.

Il periodo buio di Marco Masini

Marco Masini ha vissuto un momento drammatico nella sua carriera, a causa di alcune voci sul fatto che il cantante portasse sfortuna. Tanto che in un momento annunciò che non avrebbe più cantato

Ha spiegato così quanto accaduto: “Non volevo ritirarmi , solo avvisare i miei fan che non era colpa mia se non mi si vedeva più in giro. Le tv non mi volevano ospitare. Quelli della mia casa discografica mi comunicarono: ‘Ci spiace, ma sei un prodotto invendibile’. A far partire quella voce era stato un addetto ai lavori. Lo stesso che, ogni volta che mi si nominava, faceva le corna o altri scongiuri. I colleghi, gli amici, per fortuna mi sono rimasti vicini. Eros Ramazzotti è tra quelli che più mi hanno difeso”.