“Sto malissimo”: Elettra Lamborghini, le sue condizioni preoccupano ancora | L’annuncio in queste ore

Elettra Lamborghini parla delle sue condizioni di salute sui social network, facendo preoccupare tutti i suoi fan…

Elettra Lamborghini è riuscita ad affermarsi nel panorama della musica latin urbano e pop reggaeton, cosa non proprio scontata in Italia.

La cantante ha ammesso di essere una perfezionista e di non rilassarsi mai. Infatti, in una recente ha raccontato che alla sé di qualche anno fa direbbe: “Le direi di godersi un po’ le cose.

Sto imparando un po’ ora, ma di base penso sempre che potrei fare di più, che potrei ambire a di più, che quello che ho fatto finora non è niente. E invece dovrei darmi una pacca sulla spalla e dirmi: Elettra, sei stata brava”.

Adesso su Instagram ha voluto condividere con i suoi follower le sue attuali condizioni di salute. L’annuncio è stato fatto in queste ore.

Elettra Lamborghini sta malissimo: ecco cos’è successo

Elettra Lamborghini ha raccontato in alcune storie Instagram quali sono le sue condizioni di salute attuali. Infatti, sembra che l’ereditiera non stia proprio benissimo, a causa di una sensazione di malessere avvertita mentre faceva le prove del suo prossimo videoclip.

Infatti, la ragazza ha annunciato di avere la febbre e nelle storie scrive: “Finito. Mo’ vado a letto che sto malissimo”.

Elettra Lamborghini parla del suo futuro

Elettra Lamborghini ha raccontato che il marito è il primo a cui fa ascoltare i suoi nuovi pezzi, poi ci sono gli amici. L’ereditiera ha detto: “Sicuramente lui è uno dei primi ad ascoltare i brani. Ho anche una chat su whatsapp dove obbligo tutti i miei amici ad ascoltare i pezzi. Cerco sempre di non influenzarli troppo. Mi piace che i commenti siano sinceri e se qualche traccia fa cagare preferisco che me lo dicano senza troppi giri di parole. L’ascolto delle altre persone per me è necessario. Leggo i commenti sui social, quelli sinceri, e non mi faccio abbattere dalle critiche, quelle vere sono anche costruttive. Mio marito riesce, nonostante tutto, ad essere sempre obbiettivo. Spesso lo sveglio nel cuore della notte per fargli ascoltare delle sonorità… Direi che mi sopporta”.

Su possibili altre carriere oltre quelle da cantante, afferma: “Io non mi pongo limiti ma sento il peso del pensiero comune del nostro paese. In Italia siamo o bianco o nero, o sei cantante o sei attrice oppure modella. Si ragiona per categorie rigide. Io non la vedo così perché alla fine una cantante che frequenta la televisione per promuovere il suo album quindi automaticamente diventa anche un personaggio televisivo. Mi chiedo perché dobbiamo porci dei paletti quando in America fanno di tutto e di più e sono delle star 30.000 volte più grandi di noi con dei successi planetari. Ogni artista dovrebbe essere libero di esprimersi come vuole. La musica attualmente è il mio focus ma non nego di essermi trovata benissimo come conduttrice di programmi satirici riuscendo a raggiungere dei numeri in termini d’ascolto anche abbastanza rilevanti. Mi sono divertita a condurre Only Fun e credo sia anche un’esperienza che ripeterei”.