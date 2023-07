Michelle Hunziker, quanto guadagna la bellissima presentatrice elvetica? Numeri da far girare la testa

A quanto ammontano i guadagni di Michelle Hunziker? La conduttrice italo-svizzera sembra essere una delle più ricche.

Conduttrice e imprenditrice, Michelle Hunziker è una delle donne dello spettacolo più apprezzate degli ultimi anni.

Dopo aver iniziato a muovere i primi passi come modella, è finita al centro del gossip prima per la relazione con Marco Predolin – più grande di lei di 25 anni – e poi per le nozze con Eros Ramazzotti.

Nel corso del tempo, tuttavia, ha imparato a farsi notare anche per il talento davanti alle telecamere, confermandosi una delle conduttrici più apprezzate e pagate. I suoi guadagni, infatti, ammonterebbero a cifre da capogiro!

La carriera di Michelle Hunziker

Nata in Svizzera ma adottata dall’Italia, Michelle Hunziker ha iniziato a farsi notare dai telespettatori quando ha esordito nel 1995 accanto a Gerry Scotti in una puntata di Buona Domenica. Da quel momento, il suo nome ha iniziato ad essere sempre più popolare e richiesto, grazie anche all’inizio della lunga storia d’amore con Eros Ramazzotti. La Hunziker ha poi lavorato con Paolo Bonolis su Rai 1 ed è stata poi una dei volti di Paperissima Sprint e Colpo di fulmine.

Ha condotto Zelig con Claudio Bisio, ha avviato un sodalizio con Antonio Ricci per Striscia la notizia e, parallelamente, ha avviato la carriera di conduttrice anche in Germania. Non solo: Michelle Hunziker si è anche lanciata nel mondo dell’imprenditoria firmando una linea di cosmetici che sono molto gettonati e sponsorizzati anche sui social. Con un’attività così prolifica, dunque, Michelle Hunziker sembra essere una delle donne dello spettacolo più pagate di sempre.

I guadagni di Michelle Hunziker

Secondo alcuni dati che circolano in rete, il patrimonio della Hunziker non può essere stimato con certezza, ma dai guadagni fruttati da alcuni suoi lavori si può facilmente intuire che gli introiti siano molto alti. Nel 2012 la rivista tedesca Billanz ha stimato per quell’anno un reddito pari a circa 8,2 milioni di euro, con due milioni di franchi derivanti solo dalla conduzione del programma televisivo tedesco Wetten, dass.

A questi vanno ad aggiungersi i guadagni italiani di Michelle Hunziker che per la conduzione delle cinque serate del Festival di Sanremo 2018 avrebbe ricevuto un compenso pari a 500 mila euro. Restano da capire, poi, quali siano i guadagni derivanti dalla conduzione dei programmi Mediaset e dalle vendite della sua linea di bellezza, ma su questi aspetti non vi sono informazioni certe.