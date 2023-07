Alessia Marcuzzi, dopo la catastrofe il messaggio strappalacrime: “Non scorderò mai questa serata…”

Preoccupati i fan di Alessia Marcuzzi dopo l’annuncio che ha susseguito la catastrofe: nessuno pensava l’avesse coinvolta.

La conduttrice più amata di sempre, Alessia Marcuzzi, ha deciso di pronunciarsi in merito a una catastrofe da poco avvenuta.

Marcuzzi ha palesato il suo coinvolgimento con la solita voglia di informare fan e pubblico da casa di cosa prova e pensa, e tutto ciò che la riguarda.

Abbiamo imparato ad amare Alessia per la sua spontaneità e bravura nei panni di conduttrice: negli ultimi anni si è specializzata nella conduzione di reality show, il format che oggi ha spopolato e resta il più seguito sulle reti Mediaset.

“Non posso descrivere quello che ho provato”, scrive Alessia Marcuzzi su Instagram confessandosi con i suoi followers. Ciò che afferma in seguito è del tutto inaspettato.

Marcuzzi: “è qualcosa di magico”

“Non posso descrivere quello che ho provato ieri sera.“, scrive Alessia, “Ieri a Campovolo è successo qualcosa di magico. è stata una serata speciale, per aiutare un popolo meraviglioso che nonostante la catastrofe, si è rimboccato le maniche e si sta rialzando, con il sorriso sulla bocca e la musica nel cuore“.

Indubbiamente, Marcuzzi si riferisce alla catastrofe avvenuta in Emilia Romagna, l’alluvione che ha messo a dura prova la regione. Alessia ha partecipato alla presentazione durante il concertone Italia Loves Romagna, pensato proprio per raccogliere fondi in favore delle zone alluvionate. Alessia Marcuzzi si mostra ancora una volta come la persona genuina ed entusiasta che ci ha fatto compagnia per anni durante le serate passate sul divano.

L’unione della musica

“La musica ci ha uniti proprio tutti ieri sera”, prosegue Alessia nella descrizione della serata a Campovolo, “Ed io sono tornata in mezzo alla gente, dopo tanti anni. E quanto è stato bello…un po’ come tornare ai tempi del Festivalbar“, ricorda nostalgica la conduttrice, riferendosi al festival musicale degli anni 90-00 da lei condotto.

“E vi ricordo che il numero è sempre attivo fino al 5 luglio per donare: 45538″, scrive ancora Marcuzzi, “Non scorderò mai questa serata Grazie @italialovesromagna“, e prosegue elencando le persone che hanno collaborato e chi ha presentato insieme a lei, tra gli altri anche la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, con cui vi era stata una querelle sui social poi chiarita dalla stessa conduttrice.