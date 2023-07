Sonia Bruganelli, pistola puntata alla schiena: “Non ti girare!” | Minacce in pubblico

Sonia Bruganelli intimidisce tutti e punta una pistola alla schiena: la ex di Paolo Bonolis non risparmia le minacce pubbliche.

Ex opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha conosciuto la popolarità grazie al matrimonio con Paolo Bonolis.

Dopo tanti anni insieme, i due hanno ufficializzato la separazione, pur sottolineando di aver preso una decisione di comune accordo e senza necessità di coinvolgere gli avvocati.

E, mentre si continua a parlare della rottura tra loro, Sonia Bruganelli si mostra in un video che ha lasciato perplessa una parte del web: pistola puntata alla schiena e minacce pubbliche per un volto noto.

Sonia Bruganelli, il video che lascia perplessi

Non solo opinionista del Grande Fratello Vip, ma da tempo imprenditrice ed esperta di televisione, Sonia Bruganelli si è costruita una carriera indipendentemente dal legame con Paolo Bonolis. Impegnata con le registrazioni della nona edizione di Ciao Darwin, non esita a condividere sui social alcuni scatti o video presi direttamente dal dietro le quinte della trasmissione condotta dall’ex marito e pronta a tornare in onda dalla prossima stagione televisiva. Ma in una registrazione condivisa su Instagram, la Bruganelli ha destato un po’ di polemiche a causa delle immagini mostrate.

Con una pistola – evidentemente finta – puntata alle spalle del regista Roberto Cenci, Sonia gli ha intimato di camminare senza mai voltarsi. L’uomo, occhio storico di molte trasmissioni Mediaset, ha proseguito con le mani in alto e “intimorito” dalle minacce pubbliche della donna. “Non ho mai visto Roberto così in difficoltà”, ha commentato ironico l’autore Roberto Parpiglia, presente alla scenetta goliardica messa in piedi dalla Bruganelli e dal suo staff.

Sonia Bruganelli, addio al Gf Vip

Il video condiviso da Sonia, tuttavia, ha destato un po’ di critiche da parte degli utenti del web. “Ma devo dire che a me non fa ridere per niente”, “Sinceramente non mi piace questo messaggio io credo si sta montando la testa”, “Sonia ti adoro ma le armi anche giocatolo istigano violenza”, si legge tra i commenti al video postato in rete.

La Bruganelli, tuttavia, è una donna che divide da sempre il pubblico e l’ultimo annuncio riguardante l’addio al Grande Fratello Vip ha spiazzato tutti e accolto un po’ di dissenso da parte dei fan dell’opinionista. “[…]Aveva confermato la sua non presenza per il terzo anno al GfVip , avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale – hanno fatto sapere dal suo staff, che ha chiarito i motivi che hanno spinto Sonia a prendere questa decisione – . Diversi i motivi, su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni. Una conosciuta ai più: ovvero la nuova e faticosa edizione di Ciao Darwin”.