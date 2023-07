Laura Chiatti, la moglie di Marco Bocci confessa l’impensabile: “Le certezze iniziano a scemare…”

La confessione inaspettata di Laura Chiatti, attrice sposata con il collega Marco Bocci: le parole che hanno lasciato di stucco.

Attrice tra le più apprezzata del panorama nostrano, Laura Chiatti è una delle interpreti maggiormente riservate per ciò che riguarda la sfera privata.

Sposata da tempo con l’attore e regista Marco Bocci, ama vivere lontano dalle luci dei riflettori e in posti dove regnano la quiete e la privacy.

Tramite i social, però, Laura Chiatti mantiene un contatto diretto con i propri follower, raccontando aspetti inediti della sua quotidianità tra impegni di lavoro, figli, amici e rapporto con il marito.

Laura Chiatti e l’amore con Marco Bocci

Laura Chiatti e Marco Bocci rappresentano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Complici ed innamorati, sono genitori di Pablo ed Enea, con cui condividono spesso scatti e video sui social. Un po’ di tempo fa, tuttavia, i due sono finiti al centro del gossip a causa di una presunta crisi di coppia che stava portando ad una clamorosa separazione. Ma, intervistata dal settimanale Chi, Laura Chiatti precisò: “Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno”.

Nonostante tutto, i due hanno sempre voluto salvare la loro unione. “La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto – aveva aggiunto l’attrice – . Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere la decisione di lasciarci”. Se la certezza di Laura Chiatti, dunque, sembra essere quella di voler rimanere a lungo legata al marito, altre costanti continuano ad essere dei punti focali nella vita dell’attrice: le amiche, poche ma buone.

Laura Chiatti e quell’amicizia speciale…

Circondata da amici, alcuni dei quali lontani dal mondo dello spettacolo, Laura Chiatti ha voluto dedicare ad una delle persone più importanti della sua vita un lungo post Instagram. Approfittando del giorno del compleanno di Paola Cittadini, l’attrice ha scritto: “Un amico è colui che quando ti fai sovrastare dal pessimismo leopardiano, cerca di farti vedere il bicchiere mezzo pieno…il migliore amico invece , è colui che il bicchiere te lo riempie fino al bordo, in maniera tale che tu non possa vedere qualcosa che non c’è”.

“Gli anni passano, e le certezze della vita iniziano a scemare, ma tu alimenti la convinzione che diminuiscono solo quelle che evidentemente certezze non lo sono mai state … Sono grata di averti nella mia vita. Sei un essere raro. Buon compleanno amore mio”, ha concluso Laura Chiatti a corredo di uno scatto che la ritrae abbracciata alla sua cara amica.