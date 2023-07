Alessandro Gassmann, tradimento gravissimo e matrimonio in bilico | Alla fine è venuto a galla

Pessime notizie per l’attore Alessandro Gassmann: tutto andava a gonfie vele, invece i nodi sono venuti al pettine.

L’attore Alessandro Gassmann ha avuto grandissimo successo, forse anche grazie all’eredità che gli ha lasciato il padre Vittorio. Ci vorrebbero pagine e pagine per elencare tutti i suoi successi, dai film più leggeri a quelli un po’ più impegnati, fino alle serie tv a cui ha preso parte.

Tra i successi più recenti di Gassmann, è bene citare Un Professore, la fiction che narra la storia di un professore di letteratura illuminato che insegna in un Liceo Romano. La fiction ha appassionato un vasto pubblico di adolescenti e adulti, un doppio target che è stato facile da smuovere grazie alle tematiche miste della fiction.

Alessandro Gassmann ha un lato da sex symbol: molti infatti lo apprezzano anche per il suo lato estetico. Lui, però, è sempre stato, per quanto ne sappiamo, fedele a sua moglie Sabrina Knaflitz.

Infatti, Alessandro è sposato con Sabrina fin dal 1998, e dalla loro unione è nato Leonardo, detto Leo, che ha avuto successo come cantautore. Che ci siano problemi in Paradiso?

Un Natale per due

Ripetuti tradimenti, un viaggio rocambolesco: non si tratta della vita di Alessandro Gassmann, ma di un film in cui è protagonista. Per fortuna l’unione tra Alessandro e Sabrina è ancora salda come un tempo!

Stiamo parlando del film Un Natale per due, una commedia italianissima con Alessandro Gassmann e il comico romano Enrico Brignano. La commedia presenta i soliti temi del cinema umoristico italiano: incontri accidentali, amicizie improbabili, equivoci e relazioni destinate al fallimento.

Gassmann, il Latin lover

In Un Natale per due, Alessandro Gassmann interpreta un irreprensibile donnaiolo, che continua a far conquiste nonostante abbia una fidanzata. Questo provocherà nel nuovo amico, Danilo, interpretato da Enrico Brignano, non pochi rimorsi di coscienza.

Alessandro Gassmann, Claudio nel film, è anche un “tagliatore di teste”: ricopre, oltre alla figura di donnaiolo, un ruolo spietato che è quello di colui preposto a licenziare gli operai inefficienti. Nella commedia c’è tutto ciò che ci si aspetterebbe: una fidanzata tradita e arrabbiata, l’evento finale che è collegato al natale, il paesino pugliese, la contrapposizione tra il duro e cinico Claudio e l’ingenuo dal cuore d’oro Danilo.