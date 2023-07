“Ricovero immediato”: ultima ora Enrico Papi | La situazione è complicatissima

Il difficile racconto e la confessione intima del presentatore. Ma per fortuna accanto a lui c’è una persona straordinaria a supportarlo…

Non ha peli sulla lingua, Enrico Papi, nel racconto che fa di sé in un’intervista rilasciata sul settimanale Chi: la sua onestà ha lasciato i lettori sbalorditi.

Enrico Papi, classe 1965, all’età di 58 anni sembra ancora un ragazzino, sul lavoro e nella vita privata: ha un’energia incontenibile.

Tra le sue qualità più indiscusse, oltre alla simpatia e all’esuberanza che da sempre lo contraddistinguono, ha lasciato intendere un’incredibile elasticità mentale, al punto da riconsiderare se stesso e il suo rapporto matrimoniale.

Ma della sua vita privata cosa si sa? Papi ha da poco festeggiato le nozze d’argento: 25 anni in compagnia di sua moglie, Raffaella Schifino. E ne parla senza fronzoli.

Il rapporto speciale con Raffaella

Lontana dal mondo dello spettacolo, di Raffaella non si sa molto, neppure l’età. Nonostante mantenga la sua privacy, Enrico Papi ha parlato però del loro rapporto particolare, da cui sono nati due figli: Rebecca e Iacopo.

“Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità: o si tenta di risolvere il risolvibile oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno.”, ha raccontato. “Sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di un matrimonio infelice. Ma se le cose sono andate bene è merito di mia moglie, che è sempre stata paziente e comprensiva.”.

Il vizietto? Ma no, è completamente consensuale

Non solo serenità: Papi ha raccontato che lui e la moglie non esiterebbero a comprendere e perdonare delle sbandate: “Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po’ nei matrimoni si diventa come dei parenti: l’incesto anche no, grazie. Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire.”.

I due non si definiscono una coppia aperta, ma forse perché a Enrico Papi le etichette proprio non vanno giù: alla domanda su una possibile fluidità di genere, ha risposto di star valutando la questione. “Io sono un esteta, vado oltre. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza, e curioso di natura. Nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia, nessuno è proprietario dell’altro. I profili di coppia su Whatsapp o Instagram mi fanno tremare.”.