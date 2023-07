“È stato ritrovato il corpo”: Rai, scene da film horror | Sangue cosparso ovunque

Immagini scioccanti in Rai: il corpo è stato ritrovato e la scena è stata da film horror. Ecco cosa è accaduto.

La Rai continua ad occuparsi di cronaca – nera o rosa – nel corso delle trasmissioni televisive che tengono compagnia ai telespettatori prima della pausa estiva.

Sono i fatti di cronaca nera a continuare a lasciare sbigottiti gli italiani che, davanti ad alcune notizie, non possono che temere il peggio per il proprio futuro.

E gli ultimi fatti trattati in Rai hanno lasciato tutti di stucco: davanti al sangue sparso ovunque, si pensava di essere sulle scene di un film horror.

Rai, la cronaca nera fa paura

I programmi televisivi Rai che si occupano di approfondimento non tralasciano mai i fatti di cronaca nera che fanno maggiormente discutere e rabbrividire l’Italia intera. L’ultimo, in ordine cronologico, riguarda la tragica uccisione della 17enne Michelle Maria Causo, barbaramente massacrata da un coetaneo e trasportata in un carrello della spesa fino ad un cassonetto della spazzatura. La notizia è stata trattata a La Vita in diretta da Alberto Matano, che ha condiviso con i telespettatori ulteriori dettagli scioccanti di un omicidio che sta facendo discutere e tremare.

In studio insieme alla criminologa Roberta Bruzzone, Matano non è riuscito a nascondere lo choc per la notizia appresa e per i particolari di un omicidio avvenuto per mano di un giovane dello Sri Lanka, ma nato a Roma. “Questa è una storia terribile oltre ogni possibile immaginazione, una vita spezzata a soli 17 anni”, ha commentato il conduttore Rai prima di apprendere alcuni dettagli raccapriccianti riguardanti la scoperta del corpo della giovane Michelle Maria Causo oltre ad altri particolari sull’omicida della 17enne descritta da tutti come una ragazza solare.

Alberto Matano sotto choc

In collegamento con l’inviata de La Vita in diretta, Alberto Matano ha spiegato come questo omicidio stia lasciando senza parole anche gli inquirenti per il modo in cui è stato eseguito. “C’è molto dolore e molta incredulità – ha sottolineato il conduttore – . La cosa che colpisce è la modalità di come è stata uccisa e di come è stato ritrovato il corpo, c’è questa scia di sangue che porta a casa di questo ragazzo”. Secondo quanto emerso, infatti, quando la polizia è giunta a casa dell’omicida, le sue scarpe erano ancora sporche di sangue.

Una vera e propria scena da film horror che ha lasciato sbigottiti coloro che stanno lavorando al caso e i telespettatori che, quotidianamente, si collegano con La Vita in diretta per conoscere le più importanti notizie della cronaca nazionale.