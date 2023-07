Amadeus, la pazienza è terminata: non era mai arrivato a tanto | Esplosa la bomba

Amadeus dice basta: nessuno aveva mai visto così il celebre presentatore televisivo. Ecco cosa è successo nelle ultime ore

Amadeus è uno dei conduttori di punta della Rai: conduce da anni il Festival di Sanremo, e, seppure è stato spesso soggetto a critiche e protagonista di gaffe televisive e non, è molto apprezzato.

Indubbio è che Amadeus abbia corretto il tiro dopo che gli sono state fatte certe obiezioni soprattutto in merito alla conduzione del Festival.

Il conduttore cerca sempre di rimanere imparziale e diplomatico, anche quando gli si dice di aver sbagliato qualcosa.

Oggi, Amadeus ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che, secondo alcuni, costituirebbe una frecciata a certi eventi di costume italiano che si sono svolti negli ultimi giorni.

‘Ama’ perde la pazienza

“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente”, ha scritto in un post sul suo profilo il celebre conduttore, “Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Ovvio che un post del genere, solitamente, non viene pubblicato se non rivolgendosi a qualcuno in particolare.

Altrettanto evidente è il fatto che Amadeus, dalla sua posizione, non può permettersi di fare nomi e cognomi, né, tantomeno, di indicare l’accaduto coinvolgendo direttamente le persone che ne sono state protagoniste. Molte persone, comunque, hanno interpretato il suo commento come riferito a due esponenti del mondo culturale italiano che hanno fatto ultimamente parlare di loro per i concetti espressi e il linguaggio utilizzato – totalmente fuori luogo.

Per Amadeus il silenzio è d’oro

“Più volte ho constatato che è proprio così…”, ha scritto il conduttore nella didascalia del post pubblicato. Insomma, a quanto pare il riferimento sarebbe un evento avvenuto qualche giorno fa in cui hanno parlato Morgan, il cantante, e Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura.

I due si trovavano al museo MAXXI di Roma, sul palco anche il neopresidente della struttura. Vittorio Sgarbi, in particolare, ha utilizzato un linguaggio a dir poco volgare, e, cosa ancora più grave, ha insultato le donne con considerazioni a dir poco sessiste. Durante questo discorso, che definire “di cultura” è una barbarie, Sgarbi ha anche citato Amadeus parlando di problemi che potenzialmente può dare la prostata. Insomma, Amadeus avrà anche i suoi difetti, ma in questo caso le sue sono parole appropriate: chissà che il conduttore non riesca a esporsi un po’ di più e fare qualche nome, per dare risonanza mediatica a una protesta già in corso dopo l’accaduto.