“La sua morte è stata uno shock”: tragedia Isola dei famosi | Desolazione immensa

Desolazione immensa dopo la morte inaspettata: a L’Isola dei famosi, non se lo sarebbe aspettato.

Terminata L’Isola dei famosi, si torna a parlare della morte improvvisa che ha colto di sorpresa tutti gli operatori del settore.

Nel mondo dello spettacolo e, soprattutto tra i corridoi Mediaset, si stenta ancora a credere a cosa sia accaduto, proprio nel momento in cui nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

E, intanto, continuano a ricordare cosa ha significato la sua morte e a riportare aneddoti che ne evidenziano la grande bontà lontano dalle luci dei riflettori.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha colto tutti di sorpresa e per una intera settimana Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto. Nel giorno della scomparsa del fondatore delle reti di Cologno Monzese era prevista la messa in onda della semifinale dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi, ma i naufraghi sono stati costretti a rimandare il tutto a qualche giorno più tardi. Alvin, inviato in Honduras, si è fatto carico di far conoscere la notizia della morte di Berlusconi a tutti i concorrenti de L’Isola, ma solo uno di loro è scoppiato in lacrime.

Helena Prestes aveva già sollevato un vespaio di polemiche quando, durante la prima puntata del reality show di Canale 5, aveva chiesto a Ilary Blasi come stesse Silvio Berlusconi. Molti erano rimasti stupiti da quella domanda e dall’interessamento della modella brasiliana sulle condizioni di salute dell’ex premier. Rientrata in Italia, la Prestes ha spiegato il motivo che l’ha spinta a fare quella domanda in diretta tv, incurante di quale sarebbe stata la reazione dei telespettatori.

Ospite del programma radiofonico Non Succederà Più condotto da Giada De Miceli, Helena Prestes ha raccontato cosa è accaduto quando Alvin ha raggiunto lei e gli altri naufraghi per annunciare la scomparsa di Berlusconi. “Quando lui è morto è stato uno shock. Non lo conoscevo, è stato triste anche perché c’era la puntata quel giorno – ha ricordato la ex naufraga – . Non ho pianto solo per quello, ero sconvolta per tante cose. Avrei voluto conoscerlo”.

“Prima di partire Carlo (Motta, il suo fidanzato, ndr) mi ha fatto vedere un documentario su di lui ed era una persona straordinaria – ha aggiunto Helena – . Io sono una persona che sogna alto, voglio conoscere tutte le persone importanti. Conosco Leonardo Di Caprio, Kanye West”. Alla notizia della morte, poi, la modella ha svelato di essersi allontanata dal gruppo esclamando: “Io volevo conoscerlo! Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta Italia sarà triste”.