Uomini e Donne, nuova fiamma per il cavaliere più famoso | Finalmente ha incontrato quella giusta

Dopo una lista di storie finite male potrebbe finalmente essere arrivata la serenità, anche per lui. Tutti i retroscena.

Ebbene sì: finalmente la felicità, un motto che vale anche per il cavaliere di Uomini e Donne che nell’ultimo periodo sembra sia stato il soggetto di una sfortuna dietro l’altra.

L’uomo, che ha partecipato a più edizioni della famosa trasmissione di Canale 5, e in particolare dell’edizione Trono Over, dedicata ai partecipanti dai quarant’anni in su, non sembra aver trovato ciò che desiderava negli studi della trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo alcune relazioni turbolente, finite anche in maniera drastica davanti e lontano dalle telecamere, sui social spuntano le foto della sua ultimissima frequentazione.

Che sia la volta buona? E chi è la nuova fortunata?

I drammatici tentativi del cavaliere

Riccardo Guarnieri è tornato alla carica. Il cavaliere del Trono Over è stato avvistato a cena con la sua ultima fiamma: le foto hanno fatto il giro dei social. Riccardo è stato una presenza fissa negli studi della trasmissione in più edizioni, ed è anche conosciuto per la sua partecipazione al reality Temptation Island. Proprio a Temptation Island l’operaio originario di Taranto si era presentato assieme a Ida Guarnieri, sua storica partner; la loro relazione era stata oggetto di numerose scenate di gelosia.

Tornati a Uomini e Donne, il tira e molla tra Riccardo e Ida si era concluso definitivamente nel 2020, con l’avvicinamento di lui alla dama Gloria Nicoletti, dopo alcuni flirt tra il cavaliere e Roberta Di Padua; ma proprio Gloria lo aveva lasciato in diretta, frustrata dalla sua continua indecisione.

La nuova fiamma di Riccardo: con chi è uscito a cena?

Negli ultimi mesi, delle storie d’amore di Riccardo non si è più saputo nulla. Questo fino a qualche sera fa, quando nelle stories del profilo dell’influencer e opinionista Deianira Marzano sono spuntate alcune fotografie che lo mostrano a cena in compagnia di una bellissima donna.

Secondo quanto riportato da Deianira, famosa per questo genere di indiscrezioni, i due si sarebbero scambiati un bacio e sarebbero stati avvistati ospiti ad un matrimonio. La donna è stata identificata con il nome di Gabriella; non fa parte del mondo dello spettacolo. Inutile dirsi che la domanda che tutti si pongono è una sola: per Riccardo sarà la volta buona?