“È il terrore più grande per me”: Fedez, per il cantante un vero incubo | Purtroppo non può farci nulla

La più grande paura di Fedez è una e lui ne ha parlato pubblicamente: una dura lotta contro il suo incubo.

Fedez è uno dei personaggi più divisivi della scena nazionale. Milanese doc, ha esordito sulla scena nazionale come rapper e autore di brani molto provocatori.

Nel corso della sua carriera ha modificato gran parte del suo stile, rimanendo sempre fedele a certe idee e continuando ad esporle tramite i social.

E sono proprio questi ultimi il mezzo attraverso il quale Fedez si esprime e si racconta, condividendo con fan e amici molti aspetti della sua vita privata: dalle gioie più grandi agli incubi più terribili.

Fedez, la confessione inaspettata

Non solo cantante, ma anche imprenditore e ideatore di alcuni podcast di successo, Fedez è recentemente finito al centro del gossip per la rottura con l’amico Luis Sal, influencer con cui ha dato vita a Muschio Selvaggio. Anticipato dalla nomea di avere un carattere difficile e di essere solito litigare con gran parte delle persone cui si affianca, Fedez non ha mai fatto mistero della sua indole e ha sempre parlato pubblicamente di tutti quegli aspetti caratteriali che lo portano a non fidarsi degli altri.

Ma, proprio nel corso di un confronto online con l’ex amico Luis Sal durante Muschio Selvaggio, Fedez si è raccontato, svelando un aspetto finora sconosciuto della sua persona: la sua più grande paura. Rimproverato dall’amico per aver sempre messo in secondo piano il grande lavoro fatto per raggiungere i livelli ottenuti negli anni, ha spiegato perchè ha sempre agito in un determinato modo. “Tu hai un pregio che è l’etica lavorativa su cui, però, continui a flexare e non capisco perché”, ha commentato Luis Sal, mentre Fedez si accingeva a spiegare i motivi che si celano dietro questo suo comportamento.

La più grande paura di Fedez

“Io non mi sento più di flexare niente perché venivo da un periodo in cui il mio flexare non era altro che urlare il disagio di sentirmi perso, la paura di non essere ascoltato – ha chiarito Fedez – .Quello è il terrore più grande per me, quindi cercavo di adattarmi alle voci che venivano ascoltate in quel momento”.

Così il rapper oggi sposato con Chiara Ferragni ha svelato all’ex amico un aspetto sconosciuto del suo carattere. Nel tempo, tuttavia, Fedez ha imparato a limare alcuni lati grazie ad un percorso di psicoanalisi che segue insieme alla moglie e di cui non ha mai fatto mistero.