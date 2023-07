Ilary Blasi, dov’è finito il suo Bastian? Lo hanno notato tutti | Ormai la situazione è chiara

Potrebbe esserci aria di crisi tra Ilary Blasi e il suo nuovo compagno Bastian. Infatti, il ragazzo è sparito e tutti lo hanno notato…

Ilary Blasi ha vissuto un anno e mezzo estremamente impegnativo dopo le rivoluzioni sentimentali degli ultimi tempi. Infatti, il suo divorzio con Francesco Totti si è finalmente concluso e così anche tutta la questione dei presunti Rolex rubati dalla cassetta di sicurezza in banca.

L’intervista rivelazione dell’ex capitano della Roma al Corriere della sera è stata l’ennesima gatta da pelare per la conduttrice che ha preferito non commentare l’accaduto.

Tuttavia, c’è stato tempo anche per l’amore e infatti ha iniziato una relazione con il tedesco Bastian, più giovane di lei. Il ragazzo assomiglia veramente tantissimo al suo ex marito.

Eppure ora arriva una notizia non proprio piacevole. Potrebbe esserci aria di crisi tra la bella conduttrice e la sua nuova fiamma.

Tutti hanno notato l’assenza di Bastian: che fine ha fatto?

Ilary Blasi ha di recente pubblicato alcune foto mentre si trova in aereo pronta a partire per una vacanza dalla destinazione segreta. Infatti, lo scatto la ritrae mentre si trova vicina all’oblò con un bicchiere d’acqua e uno di spremuta d’arancia al suo fianco. Ora che l’Isola è terminata e sembra stata un grande successo, può godersi qualche momento di relax prima di prepararsi al nuovo anno lavorativo. È probabile che la destinazione verrà condivisa con i follower solo al momento del ritorno come sono soliti fare i personaggi famosi.

Quello che non è sfuggito ai fan della conduttrice è però l’assenza del suo compagno Bastian. Certo le foto potrebbero essere scattate da lui oppure la relazione tra i due potrebbe essere giunta al capolinea. Per capire meglio cosa sta succedendo, occorrerà aspettare altri scatti condivisi dall’ex Iena. Per il momento resta il dubbio sulla presunta crisi tra i due.

Boom di ascolti per l’Isola dei famosi

Sembra che l’Isola dei famosi di quest’anno abbia visto un miglioramento in termini di share rispetto agli anni precedenti. I vertici Mediaset sono molto contenti dei risultati ottenuti. Infatti, i picchi sono stati di circa il 40% di share.

Scrive in una nota ufficiale Giancarlo Scheri: “Rally di emozioni e sfide: fisicamente e produttivamente impegnativa, l’Isola raccoglie un’audience di grandi appassionati, sia su Canale 5, sia nelle sue varie declinazioni tv, streaming e social. Una missione egregiamente realizzata dai team Banijay Italia e Mediaset, per la quale ringrazio la sempre brava e luminosa Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria, Enrico Papi, Alvin, e il regista Roberto Cenci. Bravi tutti”.