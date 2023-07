GFVip, storia infranta e addio definitivo | La coppia non esiste più

Spacca il cuore dei fan la notizia che riguarda una delle coppie più discusse del Grande Fratello Vip. Si sono già lasciati…

Nonostante sia finito da un po’ di mesi, il Grande Fratello Vip continua a fare notizia e a non dare scampo a nessuno.

Infatti, gli ex gieffini sono sempre sotto l’attenzione del pubblico da casa e dei giornali. Vengono spesso paparazzati per le vie di Roma e Milano.

Di recente c’è stato uno scontro tra Antonella Fiordelisi con l’attore Andrea Dianetti a causa di un errore semantico dell’ex schermatrice.

Non è finita qua, però, perché è stata data da poco una notizia che lascerà tutti senza parole. I due si sono lasciati.

Addio definitivo a questa coppia del GF Vip

Idillio già finito tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon. I due erano tornati insieme poco dopo la fine del reality show “Il Grande Fratello” che la ragazza ha anche vinto. Tuttavia, non è durata molto la loro storia in quanto i ragazzi hanno presto compreso di non essere più le persone che si erano messe insieme due anni prima. Oramai le incompatibilità erano diventante numerose e i due non riuscivano più nemmeno a riconoscersi.

Il loro rapporto era stato ripristinato proprio all’interno delle porte rosse più famose d’Italia ma purtroppo non c’è stato alcun lieto fine per loro. Tuttavia, lui ha raccontato che tra loro c’è tanta stima e affetto. I due si erano fatti conoscere come coppia alla trasmissione Ex on the Beach Italia. Dopo la prima rottura, c’era molto risentimento tra i due. Nikita lo ha accusato di essere stato aggressivo mentre Matteo l’aveva tacciata di essere falsa.

Il racconto di Matteo Diamante

Nikita Pelizon e Matteo Diamante sembravano aver ritrovato il sentimento all’interno della casa del Grande Fratello Vip, durante un’ospitata del ragazzo. Fuori dalla casa avevano poi continuato la frequentazione e per un periodo hanno riprovato a stare insieme. Purtroppo, alla fine è arrivata un’altra rottura.

Il ragazzo ha motivato così la cosa in alcune storie Instagram: “Come sicuramente avrete notato io e Niki non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo assieme ed è stato un sogno, seppur reale. Siamo connessi? Si certo. Ci parliamo con lo sguardo? Si certo. Ma essere connessi a volte non basta.Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e ‘sembravamo’ felici. Ma si cresce, si cambia. Le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cresciuti, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento perfettamente sbagliato”.