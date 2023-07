Mediaset, dopo quella della D’Urso salta un’altra testa | Stavolta tocca proprio a lei

Mediaset sconvolge tutti e, dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso, arriva l’indiscrezione sull’altra conduttrice.

Il fine settimana appena trascorso è stato animata da una notizia che ha lasciato di stucco tutti gli appassionati di televisione: l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Dopo anni al timone del programma pomeridiano che ormai era il suo cavallo di battaglia, Mediaset ha deciso di affidare lo show ad un altro professionista.

Ma la “testa” di Barbara D’Urso non è la sola ad essere saltata tra i corridoi Mediaset e, nelle ultime ore, si vocifera della clamorosa uscita di scena di un’altra professionista.

Mediaset, via alcuni conduttori

Pier Silvio Berlusconi sta rinnovando le reti di Cologno Monzese, lasciando a casa alcuni conduttori e scegliendone degli altri per i principali programmi televisivi. Solo pochi giorni fa, Mediaset ha ufficializzato la fine dell’era Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio Cinque e, mentre la notizia continuava a diffondersi a macchia d’olio scatenando reazioni opposte, è arrivata un’altra indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole: pare che Pier Silvio abbia deciso di fare fuori un altro volto molto noto dei suoi show.

Secondo TvBlog, infatti, Berlusconi avrebbe deciso di lasciare a casa anche Ilary Blasi. Per la prossima stagione televisiva potrebbero non esserci programmi da affidare alla conduttrice romana, fresca dell’edizione de L’Isola dei famosi che si è appena conclusa con la vittoria di Marco Mazzoli. Per la ex signora Totti, dunque, i prossimi mesi potrebbero essere da “disoccupata”, a meno che Mediaset non decida di affidarle un altro show.

Mediaset, nuovi programmi in arrivo

Sempre secondo le recenti indiscrezioni lanciate dal sito di informazione, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di lasciare a casa Ilary Blasi, ma non di cancellare L’Isola dei famosi. Mediaset, infatti, avrebbe firmato con Banijay un accordo che legherebbe il celebre reality show per altri due anni a Canale 5. Confermato, invece, il Grande Fratello con Alfonso Signorini, che si appresta a dar vita ad una edizione completamente diversa da quelle appena passate.

Pare, inoltre, che Berlusconi abbia deciso di raddoppiare con Temptation Island, proponendone una versione invernale, e confermare il ritorno in tv di uno dei reality show più amati di sempre: La Talpa. Al momento, tuttavia, non si hanno notizie in merito a coloro che potrebbero condurre questi programmi: Temptation Island potrebbe vedere il doppio impegno di Filippo Bisciglia, mentre per La Talpa tutto resta avvolto dal mistero.