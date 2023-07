Filippo Nardi, ricordate l’ex concorrente del GFVip? Ecco che fine ha fatto

Tutti ricorderanno Filippo Nardi, il concorrente del GF Vip con quell’affascinante accento inglese. Ecco che fine ha fatto oggi…

Filippo Nardi è uno dei concorrenti del Grande Fratello che è più rimasto impresso nell’alternarsi delle puntate, a causa delle due uscite lampo.

Infatti, durante la seconda edizione del reality, quando non era ancora conosciuto dal pubblico, ha deciso di abbandonare presto il gioco perché non riusciva a stare senza sigarette.

All’epoca le regole erano molto più rigide e si poteva stare nella casa solo con grandi privazioni fisiche, come l’impossibilità di fumare.

Quando ha partecipato al GF Vip è stato eliminato a causa di alcune battute sessiste. Ecco che fine ha fatto oggi il conte.

Filippo Nardi: ecco dov’è finito oggi

Filippo Nardi ha un po’ fatto perdere le sue tracce ultimamente dalla televisione. Tuttavia, l’uomo è veramente molto attivo sui social network, in particolare su Instagram. Infatti, ha un discreto seguito e si occupa di consulenza per vestiti e pubblicizza il suo brand di abbigliamento Doppelganger. L’uomo non ha di certo perso il fascino che aveva quando è entrato nella casa del Grande Fratello nel 2011 e mantiene quel magnifico accento inglese. Attualmente vive a Roma.

Per molto tempo è stato sposato con Benedetta Dolfi e i due hanno anche avuto un figlio di nome Zack. Tuttavia, la relazione è definitivamente naufragata e i due hanno deciso di lasciarsi. Attualmente, non si conosce il suo stato sentimentale, dovrebbe essere ufficialmente single.

La squalifica di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip

Quando partecipò per la prima volta alla seconda edizione del Grande Fratello, Filippo Nardi abbandonò presto la trasmissione perché non riusciva a gestire l’astinenza da sigarette. Neanche la sua seconda occasione è andata bene. Il conte è stato infatti squalificato dopo due settimane dall’ingresso a causa delle ripetute frasi sessiste che ha detto contro Maria Teresa Ruta.

SI è infuriato tantissimo per la sua uscita, ha infatti detto: “Io chiedevo tutte le sere “ma sto esagerando”? Non mi ha detto niente nessuno. Stavo attento. Non stiamo parlando né di stupro né di violenza. È un gioco goliardico stupido che si fa nei collegi. A me è stato fatto diverse volte, ci faceva tanto ridere”. Si riferiva alla tremenda e offensiva pratica della tea bag. Ha infine detto: “Evidentemente ho offeso qualcuno, chiedo scusa. Magari ho esagerato, ma sempre in buona fede con il mio umorismo che spesso non viene capito. Ma che mi si dica sessista, mi urta un po’. Era un momento goliardico”.