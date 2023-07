Sophie Codegoni, l’ex gieffina si è stancata | La verità ha spiazzato tutti

Sophie Codegoni non sta vivendo il sogno che tutti si aspettavano, anzi. Sembra essere molto stanca. La verità ha spiazzato tutti.

Da pochissimo tempo è nata la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la piccola Celine. Sembra che il parto non sia stato particolarmente drammatico.

La ragazza ha raccontato: “Non ho avuto quel dolore che mi raccontavano, anzi è stato un dolore minimo,

paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più niente di meno e in totale è durato quattro ore e mezza”.

Sophie Codegoni sta vivendo un momento di grande crisi. Si è stancata. Ecco la verità che spiazza tutti.

La stanchezza di Sophie Codegoni: ecco cos’è successo

Le cose tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non stanno andando proprio benissimo, anzi potrebbe esserci un momento di crisi in seguito alla nascita della piccola Celine. Eppure, i due hanno in programma anche un matrimonio, dopo che il ragazzo le ha chiesto di sposarla proprio lo scorso settembre sul red carpet di Venezia.

Tuttavia, non è stata fissata nessuna data ufficiale e questo sta facendo insospettire molto i follower. Si aggiungono come indizi anche altri due elementi. Sophia ha tolto il follow ad Alessandro e viceversa. Inoltre, Codegoni ha pubblicato delle storie molto sospette in cui si legge: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più! Chi ti chiede perdono piangendo, pensa una sola cosa in quel momento: ‘Spero che ci caschi’. Le parole hanno un peso”.

Il racconto della famiglia di Sophia Codegoni

In una recente intervista, Sophia Codegoni aveva dato informazioni sulla loro famiglia. La ragazza aveva raccontato: “Non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo, ma caso sia nella norma, quando una coppia è vera, c’è sentimento, è anche giusto scontrarsi”.

I rapporti tra Alessandro Bresciano e sua suocera non sono proprio ottimali. Il ragazzo ha infatti detto: “La suocera è la mia croce e delizia, ci amiamo e ci scontriamo. A volte chiedo delle cose a Sophie e mi risponde lei. Del resto, è anche molto protettiva nei confronti di Sophie, è anche la sua migliore amica”.