“La storia della tv italiana…”: addio Fabio Fazio | Restano soltanto lacrime

Se ne va un altro pezzo di storia. Il racconto del ricordo è strappalacrime: Instagram si commuove per il video postato.

Quanto accaduto a Fabio Fazio ha commosso un’intera nazione. Il suo recente e triste addio ha fatto parlare molto, date le circostanze in cui è avvenuto.

Il conduttore savonese, uno dei volti più riconoscibili della TV italiana e in particolare delle emittenti Rai, si era di recente discostato proprio dalla sua “casa base” per iniziare una nuova avventura su Canale Nove con il suo talk show Che Tempo Che Fa, che da ormai vent’anni era divenuto il cuore pulsante della programmazione di Rai 3.

L’annuncio era stato accolto da non poche critiche, e in molti si sono espressi contro a Fazio, definendolo “ingrato” per l’abbandono all’emittente che gli ha donato il suo debutto. Sì, perché a far nascere Fazio come presentatore fu proprio un concorso indetto da Rai, vinto alla giovanissima età di 18 anni.

Un inizio di cui Fazio ha parlato spesso, legato al ricordo commovente ed emozionante dell’incontro con una delle sue muse, un personaggio iconico della TV: Raffaella Carrà, conduttrice del programma che lo ha visto nascere: si tratta di Pronto, Raffaella, nel lontano 1983.

Il suo ricordo: nessun altro potrà più essere così

Ed è proprio di Raffaella Carrà che il conduttore, a discapito di tutte le critiche ricevute, ha parlato sul suo profilo Instagram negli scorsi giorni; un video postato per ricordare quello che avrebbe dovuto essere l’ottantesimo compleanno della cantante, tristemente scomparsa nel 2021.

Seduto sul divano di casa, nel video Fazio mostra un cofanetto della musica di Raffaella regalatole da lei in persona: “Che emozione, che gioia tornare con te, Fabio”, le ha detto lei, l’ultima volta che i due si sono visti. Carriere legate da un filo del destino, che li ha portati a rivedersi più volte nel corso delle rispettive carriere (la cantante fu ospite a Sanremo 2014, condotto da Fazio, ed è stata più volte nel salotto di Che Tempo Che Fa).

“Lei era a colori…”, il commovente aneddoto

Fabio Fazio ricorda il primo incontro con Raffaella con sincera commozione, e lo racconta tutto: lui si era recato negli studi di Via Teulada, a Roma, e l’aveva incontrata in ascensore assieme al truccatore. La sua più grande sorpresa era stata vederla a colori, anziché in bianco e nero come in quel Canzonissima con cui era cresciuto da bambino.

Dopo aver raccontato questo ricordo Fazio le dedica un pensiero sincero: “La sua forza è così grande, sempre. È stata ed è ancora un’icona del pop nazionale e internazionale come nessun’altra potrà più essere. Si porta tutta la storia della TV italiana, con tutto quello che comporta; è stato un grande privilegio conoscerla e volerle bene. In qualche modo, ancora oggi mi va di dirle auguri con tutto il cuore e grazie.”